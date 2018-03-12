Как сделать обезжириватель поверхностей для кухни

В современном мире на нашей кухней часто творится бардак – из-за нехватки времени на уборку, детей, которые постоянно мусорят, и вообще из-за того, что время хочется тратить на что-то более приятное, чем уборка, пишет портал FurnishHome.

Сделать своими руками обезжириватель для поверхностей кухни очень просто, а он поможет вам избавиться от многих хлопот. Вам больше не придется долго отмывать плиту и раковину, чистить кухонный фартук и маяться с подгоревшими остатками. Неплохо было бы, правда?

Итак, для домашнего обезжиривателя кухонных поверхностей нам понадобится:

2 стакана теплой воды;

2 чайные ложки настоящего кастильского мыла;

20 капель эфирного масла (лимон, апельсин);

2 столовые ложки пищевой соды.

Вам нужно подготовить все ингредиенты и смешать их в специальной бутылочке с пульверизатором. Перед употреблением лучше всего взбалтывать жидкость, чтобы ингредиенты были распределены максимально равномерно.

Данная смесь годится для керамических, стеклокерамических, стеклянных, стальных, мраморных поверхностей на кухне, в ванной, на балконе и лоджии, в прихожей. Она позволит вам удалить жир максимально простым способом.

Если какое-то пятно не поддается, брызните на него цитрусовой смесью, оставьте на 10 минут, затем сбрызните еще раз и опять оставьте. И вы получите настоящее маленькое бытовое чудо!