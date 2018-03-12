Как сделать обезжириватель поверхностей для кухни

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Как сделать обезжириватель поверхностей для кухни
Foto: Shutterstock

В современном мире на нашей кухней часто творится бардак – из-за нехватки времени на уборку, детей, которые постоянно мусорят, и вообще из-за того, что время хочется тратить на что-то более приятное, чем уборка, пишет портал FurnishHome.

Сделать своими руками обезжириватель для поверхностей кухни очень просто, а он поможет вам избавиться от многих хлопот. Вам больше не придется долго отмывать плиту и раковину, чистить кухонный фартук и маяться с подгоревшими остатками. Неплохо было бы, правда?

Итак, для домашнего обезжиривателя кухонных поверхностей нам понадобится:

  • 2 стакана теплой воды;
  • 2 чайные ложки настоящего кастильского мыла;
  • 20 капель эфирного масла (лимон, апельсин);
  • 2 столовые ложки пищевой соды.

Вам нужно подготовить все ингредиенты и смешать их в специальной бутылочке с пульверизатором. Перед употреблением лучше всего взбалтывать жидкость, чтобы ингредиенты были распределены максимально равномерно.

Данная смесь годится для керамических, стеклокерамических, стеклянных, стальных, мраморных поверхностей на кухне, в ванной, на балконе и лоджии, в прихожей. Она позволит вам удалить жир максимально простым способом.

Если какое-то пятно не поддается, брызните на него цитрусовой смесью, оставьте на 10 минут, затем сбрызните еще раз и опять оставьте. И вы получите настоящее маленькое бытовое чудо!

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

10 работ по дому, которые нужно делать всего раз в год

10 работ по дому, которые нужно делать всего раз в год

Стоп-хлам: 25

Стоп-хлам: 25 "одноразовых" советов для каждой комнаты, которые помогут убираться меньше

17 вещей, которые никогда нельзя мыть в посудомоечной машине

17 вещей, которые никогда нельзя мыть в посудомоечной машине

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей (5)

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души (7)

Spogulis priekšnamā jeb koridorā

Стоит ли делать перепланировку за счет прихожей? Топ-5 аргументов "за" (и шесть "против")

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

подробнее
ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души (7)

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (117)

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

подробнее