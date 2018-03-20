Как сохранить белизну и яркий цвет вещей, и 9 ошибок, которые вы при этом делаете

Когда любимая белая рубашка обретает сероватый или желтоватый оттенок, или цветная футболка теряет яркость своего цвета, это может расстроить многих. Но прежде чем избавляться от вещи, попробуйте освежить цвет, воспользовавшись советами Good Housekeeping.

Как отбеливать одежду

Прежде чем использовать отбеливатель, обязательно сверьтесь с биркой на вещи. Если на ней указано "не отбеливать", то вещь нельзя отбеливать даже бережными средствами.

Если вы отбеливаете вещь впервые, то лучше всего провести тест на этой ткани — капните отбеливателем в незаметном месте, например, на внутренней стороне манжеты или воротничка, чтобы убедиться, что это безопасно для ткани.

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Если ваш отбеливатель безопасен для ткани, то стирайте ее как обычно. Если вы используете универсальный или кислородный отбеливатель, то добавьте его в начале стирки согласно инструкциям производителя. Если вы используете жидкий отбеливатель с хлоркой, то добавьте его в отсек для моющих средств стиральной машины через 5 минут после начала стирки. После стирки высушите вещи как обычно.