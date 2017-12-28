Как спасти ваши кухонные полотенца

Кухонные полотенца слишком часто соприкасаются с влагой и остатками пищи. Даже после стирки они зачастую сохраняют неприятный запах. Стоит ли сразу менять их на новые? Порталы Howtocleanstuff.net и Safabee.com предлагают несколько подсказок о том, как привести ваши полотенца в норму.

Положите полотенце в таз, добавьте стакан столового уксуса, немного средства для стирки белья и теплую воду. Через некоторое время хорошенько постирайте полотенце и несколько раз прополощите. Уксус поможет избавиться от стойких запахов и пятен.

Вместо уксуса и стирального порошка можно использовать соду, которая ещё лучше впитывает неприятные запахи. Ещё один вариант – мыло для стирки белья.

Эффективным средством для устранения вони является и отбеливатель. Добавьте столовую ложку средства в воду при стирке, этого будет достаточно.

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