Как спасти ваши кухонные полотенца

Delfi Dom Sad
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Kā iztīrīt virtuves dvieļus
Foto: Shutterstock

Кухонные полотенца слишком часто соприкасаются с влагой и остатками пищи. Даже после стирки они зачастую сохраняют неприятный запах. Стоит ли сразу менять их на новые? Порталы Howtocleanstuff.net и Safabee.com предлагают несколько подсказок о том, как привести ваши полотенца в норму.

Положите полотенце в таз, добавьте стакан столового уксуса, немного средства для стирки белья и теплую воду. Через некоторое время хорошенько постирайте полотенце и несколько раз прополощите. Уксус поможет избавиться от стойких запахов и пятен.

Вместо уксуса и стирального порошка можно использовать соду, которая ещё лучше впитывает неприятные запахи. Ещё один вариант – мыло для стирки белья.

Эффективным средством для устранения вони является и отбеливатель. Добавьте столовую ложку средства в воду при стирке, этого будет достаточно.

Важно!

  • Чтобы кухонные полотенца служили долго, их лучше менять раз в два дня. Если полотенце мокрое, сразу отправляйте его в стирку, не дожидаясь, когда оно высохнет. Именно повторное использование грязного полотенца усиливает запах.
  • Хранить полотенца на кухне надо в подвешенном, а не сложенном состоянии.
  • Чтобы не приходилось очень часто менять хлопковые и льняные полотенца, для вытирания рук используйте бумажные полотенца.
  • Не стирайте ваши полотенца вместе с одеждой, чтобы она не "заразилась" дурным запахом.
  • Всегда стирайте полотенца в горячей воде. Только так можно ликвидировать вредные микроорганизмы и неприятный запах.

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Delfi Dom Sad

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