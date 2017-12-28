Как спасти ваши кухонные полотенца

Кухонные полотенца слишком часто соприкасаются с влагой и остатками пищи. Даже после стирки они зачастую сохраняют неприятный запах. Стоит ли сразу менять их на новые? Порталы Howtocleanstuff.net и Safabee.com предлагают несколько подсказок о том, как привести ваши полотенца в норму.
Положите полотенце в таз, добавьте стакан столового уксуса, немного средства для стирки белья и теплую воду. Через некоторое время хорошенько постирайте полотенце и несколько раз прополощите. Уксус поможет избавиться от стойких запахов и пятен.
Вместо уксуса и стирального порошка можно использовать соду, которая ещё лучше впитывает неприятные запахи. Ещё один вариант – мыло для стирки белья.
Эффективным средством для устранения вони является и отбеливатель. Добавьте столовую ложку средства в воду при стирке, этого будет достаточно.
Важно!
- Чтобы кухонные полотенца служили долго, их лучше менять раз в два дня. Если полотенце мокрое, сразу отправляйте его в стирку, не дожидаясь, когда оно высохнет. Именно повторное использование грязного полотенца усиливает запах.
- Хранить полотенца на кухне надо в подвешенном, а не сложенном состоянии.
- Чтобы не приходилось очень часто менять хлопковые и льняные полотенца, для вытирания рук используйте бумажные полотенца.
- Не стирайте ваши полотенца вместе с одеждой, чтобы она не "заразилась" дурным запахом.
- Всегда стирайте полотенца в горячей воде. Только так можно ликвидировать вредные микроорганизмы и неприятный запах.