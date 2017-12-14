Как удалить чайные пятна с ткани, ковров и обивки

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Как удалить чайные пятна с ткани, ковров и обивки
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Чай — главный конкурент кофе по популярности. Чай пьют и горячим, холодным, днем и ночью, взрослые и дети, по праздникам и будням. Неудивительно, что одни из самых частых пятен, с которыми мы сталкиваемся, тоже от чая. Today.com делится секретами выведения чайных пятен практически с любой поверхности.

Как вывести чайные пятна с одежды

Прежде чем приступить к выведению пятен с ткани, сначала прочитайте инструкцию на бирке вещи. Чтобы вернуть вещи ее чистоту, есть два способа. Первый включает в себя использование окисляющего пятновыводителя — замочите испачканный участок ткани в растворе пятновыводителя и холодной воды, согласно инструкции.

Для второго способа вам понадобится большой сосуд (миска или ведро), резинка или веревочка и кипяток. Для начала убедитесь, что ткань выдержит действие кипятка. Натяните ткань с пятном над сосудом и закрепите ее по краям резинкой или веревочкой. Поливайте пятно кипятком с высоты примерно 50-60 см — это поможет "выбить" частицы пятна из ткани. Этим способом можно вывести даже пятна от свежей черники.

Затем постирайте ткань в самой горячей воде, согласно указаниям на бирке. Застарелые пятна можно вывести пятновыводителем.

Если чайные пятна попали на шелк или шерсть, то лучше отдайте вещь в химчистку.

Как вывести пятна с обивки и ковров

Не всю обивочную ткань и ковры можно чистить водой или средствами на воде. Всегда читайте информацию на бирках, проверяйте чистящее средство на незаметном участке ткани и давайте ему высохнуть.

  1. Попробуйте потереть пятно водой и посмотрите, стало ли оно светлее.
  2. Капните на пятно раствор из 1 ст.л. белого уксуса на 300 мл воды.
  3. Подождите 10 минут и при необходимости повторите снова.
  4. Промокните участок чистой губкой, смоченной в прохладной воде.
  5. Просушите участок чистой тряпочкой из микрофибры.

Или

  1. Попробуйте потереть пятно водой и посмотрите, стало ли оно светлее.
  2. Смешайте 1 ст.л. средства для мытья воды, 1 ст.л. белого уксуса и 400 мл теплой воды. Понемногу наносите раствор на пятно чистой тряпочкой из микрофибры, пока оно не исчезнет.
  3. Промокните участок чистой губкой, смоченной в прохладной воде.
  4. Просушите участок чистой тряпочкой из микрофибры.
  5. Если пятно не исчезло, то обратитесь в химчистку или в службу профессиональной чистки.

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Delfi Dom Sad

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