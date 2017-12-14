Как удалить чайные пятна с ткани, ковров и обивки

Чай — главный конкурент кофе по популярности. Чай пьют и горячим, холодным, днем и ночью, взрослые и дети, по праздникам и будням. Неудивительно, что одни из самых частых пятен, с которыми мы сталкиваемся, тоже от чая. Today.com делится секретами выведения чайных пятен практически с любой поверхности.
Как вывести чайные пятна с одежды
Прежде чем приступить к выведению пятен с ткани, сначала прочитайте инструкцию на бирке вещи. Чтобы вернуть вещи ее чистоту, есть два способа. Первый включает в себя использование окисляющего пятновыводителя — замочите испачканный участок ткани в растворе пятновыводителя и холодной воды, согласно инструкции.
Для второго способа вам понадобится большой сосуд (миска или ведро), резинка или веревочка и кипяток. Для начала убедитесь, что ткань выдержит действие кипятка. Натяните ткань с пятном над сосудом и закрепите ее по краям резинкой или веревочкой. Поливайте пятно кипятком с высоты примерно 50-60 см — это поможет "выбить" частицы пятна из ткани. Этим способом можно вывести даже пятна от свежей черники.
Затем постирайте ткань в самой горячей воде, согласно указаниям на бирке. Застарелые пятна можно вывести пятновыводителем.
Если чайные пятна попали на шелк или шерсть, то лучше отдайте вещь в химчистку.
Как вывести пятна с обивки и ковров
Не всю обивочную ткань и ковры можно чистить водой или средствами на воде. Всегда читайте информацию на бирках, проверяйте чистящее средство на незаметном участке ткани и давайте ему высохнуть.
- Попробуйте потереть пятно водой и посмотрите, стало ли оно светлее.
- Капните на пятно раствор из 1 ст.л. белого уксуса на 300 мл воды.
- Подождите 10 минут и при необходимости повторите снова.
- Промокните участок чистой губкой, смоченной в прохладной воде.
- Просушите участок чистой тряпочкой из микрофибры.
Или
- Попробуйте потереть пятно водой и посмотрите, стало ли оно светлее.
- Смешайте 1 ст.л. средства для мытья воды, 1 ст.л. белого уксуса и 400 мл теплой воды. Понемногу наносите раствор на пятно чистой тряпочкой из микрофибры, пока оно не исчезнет.
- Промокните участок чистой губкой, смоченной в прохладной воде.
- Просушите участок чистой тряпочкой из микрофибры.
- Если пятно не исчезло, то обратитесь в химчистку или в службу профессиональной чистки.