Как удалить запах из стиральной машины с помощью водки

Если у вас есть полотенца, которые не очень хорошо пахнут после нормальной стирки, значит вам нужно бороться с бактериями в стиральной машине! Портал FurnishHome предлагает добавить немного водки в воду, и пусть полотенца немного намокнут перед стиркой.

Что же вам нужно:

Стиральная машина

1 стакан водки

Мыло

Стиральный порошок, обычный

Шаг 1: Налейте водку в воду

Залить 1 стаканом водки стиральную машину (просто влейте в барабан, после того как смочите полотенца примерно 1 литром воды). Не волнуйтесь, в стиральной машине есть свой индикатор количества воды в барабане и машина "узнает", сколько вы туда влили.

Шаг 2: Добавьте мыло

Добавьте хозяйственное мыло в барабан, намыливая свои руки в воде, которой наполнен барабан.

Шаг 3: Замочите полотенца

После того, как барабан заполнен водкой и мылом (и водой), оставьте здесь полотенца на один час, затем включите стандартный цикл стиральной машины.

Совет: используйте маленькую загрузку

Если вы в первый раз пробуете такой метод, помните, что лучше всего использовать его с маленькой загрузкой (до 5 маленьких полотенец и до 2 больших). А также добавляйте меньше мыла и меньше воды.