Как удалить запах из стиральной машины с помощью водки

Если у вас есть полотенца, которые не очень хорошо пахнут после нормальной стирки, значит вам нужно бороться с бактериями в стиральной машине! Портал FurnishHome предлагает добавить немного водки в воду, и пусть полотенца немного намокнут перед стиркой.
Что же вам нужно:
- Стиральная машина
- 1 стакан водки
- Мыло
- Стиральный порошок, обычный
Шаг 1: Налейте водку в воду
Залить 1 стаканом водки стиральную машину (просто влейте в барабан, после того как смочите полотенца примерно 1 литром воды). Не волнуйтесь, в стиральной машине есть свой индикатор количества воды в барабане и машина "узнает", сколько вы туда влили.
Шаг 2: Добавьте мыло
Добавьте хозяйственное мыло в барабан, намыливая свои руки в воде, которой наполнен барабан.
Шаг 3: Замочите полотенца
После того, как барабан заполнен водкой и мылом (и водой), оставьте здесь полотенца на один час, затем включите стандартный цикл стиральной машины.
Совет: используйте маленькую загрузку
Если вы в первый раз пробуете такой метод, помните, что лучше всего использовать его с маленькой загрузкой (до 5 маленьких полотенец и до 2 больших). А также добавляйте меньше мыла и меньше воды.