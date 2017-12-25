Как украсить елку на Новый год согласно традициям фэн-шуй

Каким образом украсить новогоднюю елку, чтобы она не только радовала нас симпатичным обликом, но и обеспечила везение в следующем году? Сделать это очень легко: достаточно поставить праздничное деревце в подходящей зоне квартиры и оформить его в соответствии с рекомендациями фэн-шуй.

Необходимо отметить, что человеческая цивилизация накопила множество различных праздничных традиций, ориентированных на то, чтобы защитить человека, изменить его жизнь к лучшему. Устанавливая елочку в южном секторе дома, то есть в поле, управляемом огнем, символизируемом поблескивающими украшениями, хозяин дома как бы приглашает в собственную жизнь всеобщее уважение. При этом, если оформить новогоднюю елку ярко-красными убранством, то эту тенденцию, ориентированную на триумф в обществе, можно максимально упрочить.

Если новогоднюю елочку водрузить в юго-западной части жилья и изукрасить ее игрушечными домиками, парными Дедом Морозом и Снегурочкой, символикой счастливого семьи, то тем самым можно стимулировать сферу брака и любовного благополучия.

Если новогодняя елка установлена в западной или северо-западной области жилища, то это может привлечь к хозяевам творческую созидательную энергию. В подобной ситуации следует украсить деревце в бело-золотом спектре. А дополнительное украшение дома в форме гирлянд колокольчиков способствует привлечению хороших людей в жизнь хозяев дома в следующем году.

Водворяя елку в северном секторе дома и декорируя ее монетами и дождиком, можно обеспечить владельцам квартиры успех в карьере и финансовое благополучие.

С помощью праздничной елки, размещенной в северо-восточном сегменте квартиры, можно стимулировать удачу в учебной деятельности. Так, если младшее поколение неважно обучается, деревце нужно расположить именно здесь, поставив под него, например, в качестве украшения школьный ранец.

Расположив елку в юго-восточном секторе и убрав ее жемчужными бусами, денежными купюрами, дождиком и алыми лентами, можно помочь благоденствию всей семьи.

Если существует необходимость обрести везение во всех областях, то установить новогоднюю елку необходимо в сегменте, который является наиболее важным для хозяев, а в остальные сектора разместить декорированные по методологии фэн-шуй еловые лапы.

Немедленно по завершении новогодних празднеств елочку следует аккуратно выбросить, дабы не сбить хвою, поскольку по законам фэн-шуй потерявшая хвою елка становится генератором крайне отрицательной энергетики.