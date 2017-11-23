Как улучшить вид из окна: шесть советов

Не у каждого из нас под окнами плещется море или располагается дивный сад с райскими птицами. Оживленная магистраль и скопление индустриально-бетонных монстров - таков пейзаж, на который вынужден каждый день любоваться из своих окон типичный городской житель. Между тем, по мнению психологов, вид из окна накладывает свой отпечаток и на нашу жизнь, сообщает kakprosto.ru.

И вот шесть способов, как улучшить вид из окна, если эта картина совершенно не радует глаз.

Спасительные полочки

Соорудите на окне полочки. Данное решение поможет не только улучшить вид из окна, но и с пользой задействовать оконное пространство, которое у многих обычно пустует. Полки лучше сделать съемными, чтобы они впоследствии не мешали мыть окна. На них можно поставить различные статуэтки или сосуды из прозрачного цветного стекла.

От штор зависит многое

Замените обычные шторы на оригинальные. Повесьте занавеску из бусин, бисера или кристаллов. Такие шторы могут выглядеть по-разному: роскошно и дорого, ярко или по-детски наивно. Все зависит от количества, размера и дизайна декоративных элементов. Можно заменить обычную штору на римскую с принтом в виде живописного пейзажа. Сейчас существует множество фирм, которые помогут сделать такую штору на любой вкус. Вариантов для ее дизайна много: можно выбрать орнамент или абстракцию, а можно распечатать и свой любимый фотоснимок из отпуска. Выберите любую понравившуюся картинку и наслаждайтесь ей сколько душе угодно вместо унылого пейзажа за окном.

Зелень поможет

Займитесь озеленением подоконника. Если привычный вид из окна наскучил, но на глобальные переделки вы не готовы, значит пришло время прогуляться до ближайшего цветочного магазина. Цветущий оазис на подоконнике станет хорошей альтернативой шторам: он ловко прикроет своей пышной зеленью ненавистный пейзаж за окошком.

Все гениальное просто

Возьмите на вооружение декоративные наклейки. На них могут быть самые разные изображения - от Эйфелевой башни до гамбургеров. Главный плюс такого декора кроется в легкости монтажа. Как только один вид из окна надоест, его можно с легкостью поменять на другой.

Афоризмы на окне

Украсьте стекло надписями. Можно написать афоризмы, полезные советы или цитаты классиков. Смотря в окно, вы будете думать не о расположенном за ним пейзаже, а о смысле прочитанного изречения. Надпись можно нанести гуашью, зубной пастой или красками по стеклу.

Крайний случай

Закажите витражи. В последнее время этот элемент декора был несправедливо предан забвению. Яркие "картины" из кусочков стекла стали своего рода анахронизмом. К счастью, сейчас данное искусство переживает новый подъем. Спешите быть в тренде!