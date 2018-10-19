Когда лучше всего красить стены? Ответ может вас удивить!

Delfi Dom Sad
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Когда лучше всего красить стены? Ответ может вас удивить!
Foto: Shutterstock

Как ни странно, но самое лучшее время для покраски стен в доме, квартире и даже офисе — не жаркий июнь или "добрый" август. Это… конец января и весь февраль.

Причина, по которой самые холодные месяцы зимы — лучшее время для окрасочных работ, заключается в том, что воздух в этом холоде обычно суше, чем летом и при этом жара не мешает краске успешно сохнуть.

Бонус-пункты себе могут начислить те, кто собирается красить что-то деревянное — дерево на холоде "скукоживается", так что у вас есть все возможности попутно законопатить или иным образом заделать все щели и в будущем они не будут вас донимать под слоем краски.

Наконец, профессиональные маляры и иные специалисты по ремонту зимой обычно не то, чтобы сидят без работы, но — могут испытывать ее легкий дефицит. И просят за свои услуги меньше или просто более сговорчивы.

Что же вы сидите? Планируйте!

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Delfi Dom Sad

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