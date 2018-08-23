Кондиционер для белья: 8 способов использовать не по назначению

Как ни странно, но кондиционер для белья можно использовать не только по его прямому назначению. Он помогает и в других ситуациях, вроде уборки ковров, плитки и других, не менее грязных поверхностей в доме. Так что же можно сделать при помощи кондиционера?

Снять старые обои

Для того, чтобы снять старые обои со стен намного быстрее обычного, разведите колпачок кондиционера в литре воды, после чего нанесите получившийся раствор на стены при помощи губки. Оставьте его на 20 минут и обои можно снимать. В случае виниловых обоев добавляется еще один шаг — перед нанесением кондиционера обработайте обои при помощи железной щетки.

Очистить ковер от шерсти

Чтобы ковер проще было чистить, а грязи на нем скапливалось меньше — раз в 1-2 месяца обрабатывайте его кондиционером. Для этого разведите его с водой в пропорции 1:1 и обрызгайте ковер получившимся раствором из бутылки с распылителем. Заниматься этим лучше на ночь глядя, чтобы до утра ковер полностью просох.

Отмыть ламинат

Кондиционер способен выступить и в качестве средства для мытья ламината. Для этого просто разведите небольшое его количество в ведре с водой и вымойте полы как вы это обычно делаете.

Отмыть окна

Разведите кондиционер водой в пропорции 1:4, смочите в получившимся растворе бумажное полотенце и протрите окна. Разводов не останется, гарантируем.

Очистить настенную плитку и двери

Здесь тоже не нужно придумывать ничего особенного — разбавьте кондиционер водой и протрите загрязнившиеся поверхности губкой, смоченной в получившимся растворе.

Удалить лак для волос

Если вы используете лак для волос в своем повседневном ритуале, то рано или поздно на стенах и мебели вокруг того места, где вы обычно причесываетесь, скопится налет от лака. Отмыть его можно разбавив кондиционер для белья водой в пропорции 1:2, побрызгав на загрязненную поверхность и протерев чистой тряпкой.

Отмыть пригоревшую сковородку

Замочите грязную посуду используя теплую воду и кондиционер для белья и оставьте ее отмокать примерно на час. После этого все отлично отмоется.

Очистить кожаную куртку

Разведите немного кондиционера в воде, нанесите на ватный диск и протрите те места на куртке, которые нужно очистить.