Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Новому году

Delfi Dom Sad
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2. Больше елок… на стенах!
Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Новому году
Foto: Shutterstock

Традиционная новогодняя елочка — это прекрасно, но явно недостаточно. Все мы видели прекрасно украшенные к праздникам дома в красивых, преимущественно голливудских, фильмах. Как добиться такого же ощущения праздника? Все дело в мелочах. Маленьких, но важных.

1. Венки и ленты на стенах

Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Новому году
Foto: Shutterstock

Пустые стены — это неплохо, плохо, когда стены пусты накануне праздника. Не обязательно срочно бежать за картинами, достаточно повесить венки из виноградной лозы и затейливо украсить их лентами, крупными ягодами, цветами и даже фигурками птичек. Последние отлично получаются у детей младшего школьного возраста — проведите выходные с пользой, вместе мастеря бумажные украшения.

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2. Больше елок… на стенах!

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Delfi Dom Sad

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