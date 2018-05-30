Красота и чистота: как правильно чистить инструменты для макияжа

Мы всегда хотим выглядеть хорошо, но грязные кисти или другие инструменты для макияжа могут только все испортить — и речь идет не только о неудачном макияже, но и об инфекциях, которые можно занести грязными инструментами, пишет The Spruce.

Кисти для макияжа

Если у вас нет запасных кистей, то выберите день, когда кисти вам не понадобятся. Намочите их прохладной водой, причем постарайтесь мыть именно щетину кисти, чтобы не повредить клей, который удерживает пучок вместе и на ручке.

Нанесите на ладонь каплю шампуня или специального моющего средства и покрутите в ней кистью, чтобы моющее средство попало в середину.

Прополоскайте чистой водой, стараясь не намочить ручку кисти. Аккуратно отожмите воду из кисти и положите их сохнуть на чистом полотенце как минимум на ночь.