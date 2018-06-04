Крыша дома твоего: выбираем кровлю для нашего климата

Выбор хорошей крыши в условиях нашего климата играет немаловажную роль — она должна быть устойчивой к дождю, ветру, палящему солнцу и выдерживать довольно большие скопления снега за зиму. Начать стоит с предварительно продуманной планировки, с выбора того, какая крыша больше всего подходит по заданным критериям, соответствует условиям окружающей среды, и заканчивая тем, как нужно подобрать подходящую конструкцию для крыши, подложку, утеплитель, вентиляцию, а также водосточные системы, чтобы крыша держалась на своём месте и выполняла своё предназначение десятилетиями, пишет портал Decor DELFI.

На домах следует возводить такие крыши, которые нравятся владельцам — они должны быть заметны издалека, обеспечивать надёжностью и служить долгие годы, исключать их ежедневную починку. Также не следует забывать и о том, что выбор крыши влияет на общий вид дома, а для его изменения может потребоваться необходимое разрешение — поэтому крыша также должна вписываться в общую картину домов в округе.

При выборе материала для крыши следует взвесить, насколько реально сопоставить желания и возможности, и дальше действовать по ситуации, подыскивая компромисс. Например, для домов простого типа не подходят крыши с трубами. Также, выбирая материал для крыши, необходимо советоваться со специалистами в этом деле и проектировщиками и опираться на их опыт.

Если дом крестообразной формы, на него обычно стелят шиферную или черепичную крышу. Если дело имеют со сложной крышей, где много окон, чердаки, различные скосы, то материал выбирают тот, что проще положить. Постройка такой более сложной крыши, несомненно, будет дороже.

При выборе материала учитываются также и общий угол скоса — чем круче крыша, тем более гибким должен быть материал.

При предварительном подсчёте стоимости работ по постройке крыши также следует учесть затраты на подложку, балки, вентиляционный материал, доски, которые идут под крышу — всё это увеличивает общую стоимость. Также нельзя забывать и о местах, где трубы проходят через крышу, а также о водосточных системах и системах безопасности.