Крыша дома твоего: выбираем кровлю для нашего климата

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 6
Для нашего климата подходят черепичные крыши
Крыша дома твоего: выбираем кровлю для нашего климата
Foto: Shutterstock

Выбор хорошей крыши в условиях нашего климата играет немаловажную роль — она должна быть устойчивой к дождю, ветру, палящему солнцу и выдерживать довольно большие скопления снега за зиму. Начать стоит с предварительно продуманной планировки, с выбора того, какая крыша больше всего подходит по заданным критериям, соответствует условиям окружающей среды, и заканчивая тем, как нужно подобрать подходящую конструкцию для крыши, подложку, утеплитель, вентиляцию, а также водосточные системы, чтобы крыша держалась на своём месте и выполняла своё предназначение десятилетиями, пишет портал Decor DELFI.

На домах следует возводить такие крыши, которые нравятся владельцам — они должны быть заметны издалека, обеспечивать надёжностью и служить долгие годы, исключать их ежедневную починку. Также не следует забывать и о том, что выбор крыши влияет на общий вид дома, а для его изменения может потребоваться необходимое разрешение — поэтому крыша также должна вписываться в общую картину домов в округе.

При выборе материала для крыши следует взвесить, насколько реально сопоставить желания и возможности, и дальше действовать по ситуации, подыскивая компромисс. Например, для домов простого типа не подходят крыши с трубами. Также, выбирая материал для крыши, необходимо советоваться со специалистами в этом деле и проектировщиками и опираться на их опыт.

Если дом крестообразной формы, на него обычно стелят шиферную или черепичную крышу. Если дело имеют со сложной крышей, где много окон, чердаки, различные скосы, то материал выбирают тот, что проще положить. Постройка такой более сложной крыши, несомненно, будет дороже.

При выборе материала учитываются также и общий угол скоса — чем круче крыша, тем более гибким должен быть материал.

При предварительном подсчёте стоимости работ по постройке крыши также следует учесть затраты на подложку, балки, вентиляционный материал, доски, которые идут под крышу — всё это увеличивает общую стоимость. Также нельзя забывать и о местах, где трубы проходят через крышу, а также о водосточных системах и системах безопасности.

1 6
Для нашего климата подходят черепичные крыши

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Собственный опыт: как построить дом за полгода

ФОТО. Собственный опыт: как построить дом за полгода

Золотые правила ухода за лужайкой для тех, кому лень и некогда

Золотые правила ухода за лужайкой для тех, кому лень и некогда

Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине

Говорят и показывают двери. Что выбор цвета входа в жилище говорит о его хозяине

Крыша дома твоего: выбираем кровлю для нашего климата

Крыша дома твоего: выбираем кровлю для нашего климата

Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

Kā būvēt koka māju?

ФОТО. Собственный опыт: как построить дом за полгода (9)

Лунный календарь для садовых работ на 1-3 июня 2018 года

Лунный календарь для садовых работ на 1-3 июня 2018 года

Как избавиться от желтизны на подоконнике

Как избавиться от желтизны на подоконнике

подробнее
Kā būvēt koka māju?

ФОТО. Собственный опыт: как построить дом за полгода (9)

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (125)

Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

13 секретов покраски от профессиональных маляров

13 секретов покраски от профессиональных маляров

подробнее
Реклама
Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей