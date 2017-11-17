Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Как приятно иметь всегда идеально чистые стеклянные дверцы душевой кабины! И даже если вы привыкли мыть их пару раз в неделю, чего вполне достаточно, со временем на душевой кабине образуются сразу несколько видов налета, в том числе – и на дверцах. О том, как правильно мыть стены душевой кабины, рассказывает портал FurnishHome.

1. Моем глазурью!

Люди пытаются сделать генеральную уборку в душе с помощью огромного количества жидкого мыла, но данное средство подходит лишь для ежедневной уборки. Лучше используйте следующий рецепт – смешайте немного жидкого мыла с пищевой содой и затем размешайте до консистенции глазури. Этот скраб удивительным образом очищает стеклянные дверцы для душа.

2. Выбираем правильный момент

После того, как вы приняли особенно долгий и горячий душ – самое время позаботиться о мытье душа, ведь горячая вода уже распарила многие труднодоступные и застаревшие элементы накипи и другой грязи. Возьмите простую губку и чистящее средство для посуды и тщательно вымойте душ. Лучше всего каждый раз мыть дверцы душевой кабины именно после горячего душа.

3. Водоотталкивающий ингредиент

Попробуйте после вашей стандартной чистки душа протереть все участки чистого стекла лимонным маслом. Масло будет отталкивать воду, поэтому не будет разводов мыла или средства на стекле! Эту идею можно использовать каждый раз при мытье душевой кабины!

4. Используйте зубную щетку

Очень важно постоянно мыть и все остальные элементы душа, а не только дверцы. Попробуйте разбрызгать средство для мытья (плитки и керамики) на все труднодоступные элементы душевой кабины (те, что находятся внизу, в зоне механизма раздвижных дверей). Подождите 10 минут и приходите сюда со старой зубной щеткой. Вы сможете избавиться от всех пятен и наслоений от минералов, жесткой воды и других неприятных вещей! Таким образом, ваша душевая кабина получит идеальную генеральную чистку!

5. Профилактика!

Лучше всего, если вы будете мыть свою душевую кабину 2-3 раза в неделю, тогда вам вообще не придется сталкиваться с застаревшей грязью. Например, в понедельник, четверг и субботу.

6. Специальный спрей

Сделать такой спрей не сложно – смешиваем стакан воды, полстакана уксуса, немного жидкого мыла и примерно 15 капель любого эфирного масла (лучше – апельсинового). Затем все это мы распыляем на стекло с помощью пульверизатора.