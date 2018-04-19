Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Кто может рассказать больше о защите дома, как не агенты ФБР, изучающие преступников? Reader’s Digest делится 13 способами защиты жилища, которыми пользуются спецагенты.

Знайте свой район

"Зачастую преступления можно предотвратить одним лишь присутствием бдительного соседа. Если вы хорошо знаете свой район, то сразу видите чужие автомобили и лица. Если вы что-то подозреваете, то вызывайте полицию. А если незнакомый автомобиль был неоднократно замечен на вашей улице, то запишите цвет, марку, модель и номер автомобиля", — рекомендует Дуглас Кейн, отслуживший в ФБР 27 лет экспертом по криминальным расследованиям, стратегическому планированию, управлению кризисом и тактическому лидерству.