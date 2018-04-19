Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

О такой деликатной проблеме, как выбор унитаза мало говорят, а еще меньше пишут. Действительно, покупают их редко, выбор вроде бы как небольшой… зачем мучиться? Однако тонкости есть во всем, даже в таком непростом деле. Вот шесть основных моментов, которые надо учитывать при выборе унитаза.

1. Стиль и внешний вид

Чтобы выглядеть гармонично в дизайне санузла, унитаз должен подходить по стилю всему проекту. Например, для маленького помещения лучше подойдет напольная модель, которая хоть и занимает много места, зато выглядит монументально, "царем горы". Это еще и самый дешевый вариант.

Моноблок, когда чаша и сливной бачок представляют собой единое целое — тоже подходит для небольших площадей, но это уже более дорогая модель, в отделке которой "возможны варианты".

Подвесные унитазы компактны и воздушны, насколько может быть воздушен унитаз, но это самое дорогое решение.

Напольные встраиваемые модели — тоже дорогие, а заодно и самые разнообразные. Если ваш санузел представляет собой вершину дизайнерского искусства, скорее всего, придется смотреть в этом направлении.