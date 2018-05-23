Муки выбора: 9 решений, которые вам придется принять при ремонте кухни

Если вы готовы обновить свою кухню, но не знаете, с чего начать, то мы вместе с Real Simple расскажем вам о самых главных вещах, с которыми вам придется столкнуться, принять решение и не пожалеть о нем.

Остров или полуостров

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Выбирайте остров, если вы хотите, чтобы ваша кухня стала душой вашего дома. Остров позволяет готовить еду и одновременно общаться с людьми. Очень важно, чтобы проходы между островом и противоположными шкафчиками были не уже 90 см, чтобы обеспечить полное открытие шкафчиков и ящиков.

Выбирайте полуостров, если у вас небольшая кухня. Такая форма рабочего стола выполняет те же функции, что и остров, только в более компактных условиях. Чтобы выделить полуостров, можно покрасить основание или добавить акцентные кронштейны.