Муки выбора: 9 решений, которые вам придется принять при ремонте кухни

Delfi Dom Sad
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Деревянные или лакированные фасады
Муки выбора: 9 решений, которые вам придется принять при ремонте кухни
Foto: Shutterstock

Если вы готовы обновить свою кухню, но не знаете, с чего начать, то мы вместе с Real Simple расскажем вам о самых главных вещах, с которыми вам придется столкнуться, принять решение и не пожалеть о нем.

Остров или полуостров

Муки выбора: 9 решений, которые вам придется принять при ремонте кухни
Foto: Shutterstock

Выбирайте остров, если вы хотите, чтобы ваша кухня стала душой вашего дома. Остров позволяет готовить еду и одновременно общаться с людьми. Очень важно, чтобы проходы между островом и противоположными шкафчиками были не уже 90 см, чтобы обеспечить полное открытие шкафчиков и ящиков.

Выбирайте полуостров, если у вас небольшая кухня. Такая форма рабочего стола выполняет те же функции, что и остров, только в более компактных условиях. Чтобы выделить полуостров, можно покрасить основание или добавить акцентные кронштейны.

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Деревянные или лакированные фасады

Source info

Delfi Dom Sad

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