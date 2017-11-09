Не мешайте машине: 5 ошибок, которые вы делаете, загружая посудомойку

Посудомоечная машина — восхитительное изобретение, которое облегчает нам быт, экономит время и воду, делая жизнь на планете чуточку зеленее. Но позволяете ли вы машине проявить свои способности в полной мере или же только мешаете ей? Вот пять распространенных ошибок, которые вы допускаете при общении с посудомойкой.

1. Вы предварительно споласкиваете все

Суть посудомоечной машины в экономии не только и не столько ваших усилий, сколько — воды. Споласкивая посуду перед загрузкой, вы напрочь лишаете смысла этот аспект использования машинки.

2. Тарелки и блюда "смотрят" в одну сторону

Вся посуда должна "смотреть" на источник воды (чаще всего в центре) — только так процесс мойки получается максимально эффективным.

3. Самые большие тарелки в центре

Правильное расположение посуды в посудомоечной машине – принцип "пирамиды", основание которой, то есть самые большие тарелки, находится как можно дальше от источника воды. Если слишком больших тарелок слишком много, может быть эффективнее будет помыть часть из них руками.

4. Вы битком набиваете ее вилками и ножами

Чтобы посудомойка хорошо помыла ножи и, особенно, вилки, ей нужно немного свободного места, в противном случае струи воды не сделают свое мокрое дело. Не набивайте корзиночку для столовых приборов так, что ее обитателям "не продохнуть". Если их слишком много, ножи и большие ложки можно разместить и за пределами корзинки.

5. Вы не используете ополаскиватель

Если посуда после посудомойки покрывает некрасивыми разводами в виде капелек, самое время вспомнить о существовании ополаскивателя, вроде такого.