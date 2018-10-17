Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Окна очень заметны почти в любом доме или квартире и всем хочется выбрать такой вариант, который выглядел бы максимально красиво, уместно и при этом был практичным. Но все ли варианты при выборе вы перебрали? Вот топ-11 вариантов украшения любых окон, на которые надо обратить внимание прежде, чем сделать окончательный выбор.

1. Подъемные жалюзи

Плюсы: практичные, доступные и позволяют тонко настраивать количество света и солнца в комнате.

Минусы: в "базовом" варианте выглядят чересчур офисно или "больнично". Дешевые варианты быстро ломаются или заедают.

2. Римские шторы

Плюсы: легко открываются и закрываются, более красивы и уютны, чем традиционные вертикальные шторы.

Минусы: недостаточно качественный механизм может стать источником постоянной головной боли. В том числе и в результате солнечного удара из-за того, что вы опять не смогли их опустить.

3. "Балдахин"

Плюсы: они как рамка для окна — придают любому помещению классический и элегантный вид.

Минусы: дорого. Очень дорого. Сложно чистить, сложно устанавливать.

4. "Продольные полосы" (драпировка)

Плюсы: модно и свежо выглядят, практически не останавливают свет, свободно льющийся в вашу комнату солнечным весенним утром (скоро весна!).

Минусы: у них вообще нет никакой функциональности кроме милого внешнего вида.

5. Шторы на кольцах

Плюсы: легко устанавливаются и являются самым популярным видом украшения окна.

Минусы: такое есть у всех, а еще они являются настоящими пылесборниками и часто нуждаются в чистке, желательно профессиональной.

6. Шторы-гармошки

Плюсы: обычно придают очень уютный вид и создают чувство защищенности от невзгод внешнего мира. Часто делаются из действительно плотных тканей, которые хорошо блокируют шум и свет.

Минусы: невероятно дорогие, плюс сложные толстые ткани отлично притягивают пыль и нуждаются в довольно частой профессиональной чистке.

7. Тюль

Плюсы: легкая, пропускает свет и обычно дешевле любых других видов штор. Практически обязательна в большом городе с его спальными районами "окно в окно" и любопытными соседями.

Минусы: не позволяет контролировать поток света, сложна в стирке.

8. Плиссированные жалюзи

Плюсы: не пропускают жар летом, не впускают холод зимой — суперпрактичны!

Минусы: выглядят не слишком симпатично. Сложны в чистке.

9. Рулонные шторы

Плюсы: дешевы, легки в уходе, минималистичны и хорошо впишутся в соответствующий стиль.

Минусы: даже в лучших образцах механизмы изнашиваются и требуют частой — по сравнению с аналогами — замены. Не особо красивы.

10. Ставни

Плюсы: максимум приватности, в особенности если они внутренние, а не внешние, как у бабушки в деревне.

Минусы: тяжелы во всех смыслах, плохо подходят для маленьких помещений и сильно "утяжеляют" любой интерьер.

11. Отсутствие любых штор и их аналогов

Плюсы: максимум света и чистоты.

Минусы: удачи на первом этаже или в большом городе или на солнечной стороне.