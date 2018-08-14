Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Советы по использованию соды в хозяйстве часто выглядят словно пришли из прошлого века, но спустя десятки лет они снова актуальны. Сода помогает сэкономить на недешевой и вредной бытовой химии для мойки, чистки и стрики, а это значит, что у вас останется больше денег, да и вреда для планеты будет меньше. The Spruce рассказывает, чем удобна сода при стирке белья.

Питьевая сода (бикарбонат натрия) очень схожа с карбонатом натрия, который добавляют в моющие средства. Это мягко щелочной порошок, который повышает pH-уровень воды, а также имеет слабое действие антисептика, препятствующее росту бактерий. Итак, при помощи питьевой содой можно: 1. Решить 5 проблем с бельем...

Решить 5 проблем с бельем... 2. ...и еще 4 проблемы со стиральной машиной и водой