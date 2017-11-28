Не все в салат: семь идей использования майонеза в быту

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Не все в салат: семь идей использования майонеза в быту
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Майонез может пригодиться вам не только для заправки оливье, но и для уборки. Он имеет особенные полезные свойства, позволяющие, например, удалить жвачку из волос вашего ребенка или пятно на одежде от древесной смолы.

Портал FurnishHome предлагает 7 идей для использования обычного майонеза в хозяйстве. Лучше всего выбирать качественный майонез, но без ароматизатора или особенного запаха. Как известно, майонез очень популярен для заправки салатов, но это не значит, что это – его единственное достойное применение!

Для царапин на деревянном полу

Благодаря особенным свойствам майонез может заполнить неровности, поврежденные участки и царапины на деревянной мебели или полу. Речь идет о натуральной древесине, а не ламинате или любых имитациях дерева. Просто оставьте майонез в царапинах на 24 часа, а затем удалите излишки.

Жвачка в волосах ребенка

Чтобы удалить жвачку из волос вашего непоседы, нужно обильно намазать голову майонезом (только 5 см вокруг жвачки). Лучше всего делать это на свежем воздухе, например, на балконе, чтобы малыш не раскапризничался, если ему не понравится запах. Оставьте майонез на голове на 5 минут, потом вы легко сможете удалить жвачку.

Пятно от древесной смолы

Смажьте майонезом пятно от древесной смолы на вашей любимой машине. Часто бывает, что мы ставим автомобиль под красивым деревом, а оно награждает нас пятном смолы. Всего лишь 10 минут работы майонеза – и пятна как не бывало!

Моем столовое серебро

Обычная полировка серебра не предусматривает использования майонеза, но вы можете экспериментировать! Просто нанесите майонез мягкой тряпкой, хорошо протрите, затем смойте его холодной водой и вытрите насухо.

Разводы от посуды на мебели

Если у вас на мебели есть разводы от чашек, кружек или тарелок, вы можете легко удалить их с помощью майонеза. Просто используйте небольшое его количество для нанесения на проблемный участок, а потом сильно потрите.

Полировка стали

С помощью тряпки с майонезом вы можете отполировать до блеска стальные предметы мебели, декора и аксессуары для кулинарии.

Карандаш на стенах

Если ваши дети любят рисовать на стенах, майонез может помочь вам избавиться от художеств, которые явно не вписываются в ваш дизайн интерьера.

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