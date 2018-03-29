Нескучная ванная: 5 идей для обновления ванной комнаты, которые полностью себя окупают

Delfi Dom Sad
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Установите амбарную дверь
Нескучная ванная: 5 идей для обновления ванной комнаты, которые полностью себя окупают
Foto: Shutterstock

Самым дорогим и сложным ремонтом в доме обычно считается ремонт кухни и ванной. Однако, чтобы обновить ванную, не обязательно менять в ней все. The Spruce рассказывает об эффектных решениях, которые без труда превратят вашу ванную комнату в стильное пространство.

Акцентная ванна

Стандартные ванны нередко заменяют на микросауны или большие современные душевые кабины, поэтому ванны стали отличной возможностью сделать интерьер эффектным. При отделке панелей можно использовать плитку, деревянные панели, мрамор, травертин или их имитацию, чтобы сделать ванную элегантной или привнести в нее природные ноты.

Если ваш бюджет довольно строгий, то рассмотрите возможность использования композитных материалов. Например, накладка на ванну из искусственного камня может обойтись в сумму около 100 евро.

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Установите амбарную дверь

Source info

Delfi Dom Sad

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