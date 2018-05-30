Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Delfi Dom Sad
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Кухня
Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома
Foto: Shutterstock

Как часто вы сталкивались с тем, что, потратив целый день на уборку дома, через пару дней вам снова приходится разгребать завалы одежды и предметов? Real Simple разработал подробный план для того, чтобы порядок "продержался" как можно дольше.

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Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома
Foto: Shutterstock

  • Ставьте обувь на подставку, а все, что не умещается, уберите в шкаф.
  • Каждому члену семьи выделите свою вешалку, крючок или ящик. Если их пространство переполняется, то они должны сами убрать лишние вещи, например, в шкаф.
  • Почистите несезонную одежду и уберите ее в гардероб.
  • Организуйте специальные места для мелочевки — банка для монет, блюдо для солнечных очков, крючки для ключей и подставку для зонтов.

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Кухня

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Delfi Dom Sad

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