Ничего лишнего: 24 хитрости о том, как быстро и надолго избавиться от беспорядка во всех уголках дома

Как часто вы сталкивались с тем, что, потратив целый день на уборку дома, через пару дней вам снова приходится разгребать завалы одежды и предметов? Real Simple разработал подробный план для того, чтобы порядок "продержался" как можно дольше.
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- Ставьте обувь на подставку, а все, что не умещается, уберите в шкаф.
- Каждому члену семьи выделите свою вешалку, крючок или ящик. Если их пространство переполняется, то они должны сами убрать лишние вещи, например, в шкаф.
- Почистите несезонную одежду и уберите ее в гардероб.
- Организуйте специальные места для мелочевки — банка для монет, блюдо для солнечных очков, крючки для ключей и подставку для зонтов.