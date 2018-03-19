Обои, этажерка, черный кран: 29 идей для быстрого преображения ванной комнаты

Ванная уже давно перестала быть просто местом, где мы моемся и чистим зубы. Интерьер ванной способен настроить нас на предстоящий день или насладиться отдыхом после долгого тяжелого дня. MSN Lifestyle делится множеством дельных идей, которые помогут вам преобразить ванную без больших затрат.

Открытые полки

Минимализм подкупает своей лаконичностью и отсутствием лишних деталей — все спрятано за гладкими дверцами шкафчиков. Но попробуйте и полную противоположность — разместите продукты для ухода за телом на открытых полках. Стильные, красивые упаковки, баночки, ароматические свечи, небольшие растения, аккуратно свернутые полотенца сделают вашу ванную настоящим маленьким спа.

Добавьте зелени

Когда мы видим зеленую растительность, у нас автоматически улучшается настроение, понижается стресс и мы успокаиваемся — это все научно доказанные факты. Стоит прислушаться к ученым и поставить в ванную небольшое растение — в угол, на подоконник (если у вас ванная с окном). Однако будьте внимательны при выборе растения и выбирайте те виды, которые любят повышенную влажность и тепло.

Выберите монохромную палитру

Чтобы ванная выглядело элегантно, освободите помещение от разноцветных предметов, которые еще и не сочетаются между собой. Купите коробки, корзины и фасады для шкафчиков в белой гамме, которая всегда выглядит выигрышно.

Добавьте цвет

Если ваша ванная вам наскучила, то попробуйте ее оживить цветными акцентами. Если вы любите рукодельничать, то покрасьте держатель для полотенец яркой матовой краской. А еще проще купить яркие полотенца, подносы, корзины, вазы разных цветов.

Размер имеет значение

Это один из старейших приемов, который не теряет своей актуальности. Если у вас маленькая ванная, то большое зеркало зрительно увеличивает ее в два раза. Выберите простое зеркало без фацетов или наоборот в роскошной раме.

Не бойтесь экспериментировать

В ванной почти любой дизайн выглядит хорошо, поэтому не бойтесь экспериментировать — вставьте несколько ярких плиток с узором, дополните интерьер парой смелых аксессуаров. Если у вас нейтральная ванная, то можете часто менять ее общий стиль с помощью цветных полотенец и аксессуаров, чтобы найти тот стиль, что вам нравится больше всего.

Поклейте обои

Многие люди до си пор думают, что обои в ванной неуместны, но это не так. Менять обои легче и проще, нежели плитку, к тому же есть обои, специально произведенные для влажных помещений. Попробуйте выбрать тонкий цветочный рисунок или узор с райскими птицами. Если вам не понравится, вы всегда можете заменить обои на другие.

Повесьте стильный светильник

Модные светильники годятся не только для гостиных и спален. Они могут превратить даже ванную в стильное помещение, а не просто комнату для гигиены.

Полки необычной формы

Скучнее полки из прозрачного или матового стекла могут быть только несколько таких полок. Осмотрите вашу ванную и подберите полку, повторяющую одно из качеств отделки. Например, если у вас есть шкафчик с цельным зеркалом, то выберите зеркальную полку. Если у вас мраморная или шестиугольная плитка, то и полку выберите из мрамора или в виде сот.

Новые полотенца

Купите новый комплект полотенец и избавьтесь от полотенец из разных наборов, которые накапливаются у нас годами. Освежите "пушистый флот" вашим любимым цветом или выберите совершенно новый оттенок, и ваша ванная будет выглядеть свежей и обновленной.

Крючки для всего на свете

Если у вас компактная ванная, то ряд крючков на стене здорово сэкономит вам место — на крючки можно вешать все: от полотенец и халатов до фена и косметичек.

Купите красивую корзину для белья

Смело замените унылый пластиковый ящик для грязного белья на качественную и красивую плетеную корзину. Она будет не только выполнять свою прямую функцию, но и придаст ванной легкость и натуральность.

Купите симпатичные диспенсеры для жидкого мыла для рук

Вместо того, чтобы оставлять разнокалиберные пластиковые флакончики по всей раковине, купите одинаковые или похожие диспенсеры для более цельного стиля. То же самое можно проделать с гелями для душа, шампунем и кондиционером для волос.

Обновите душевую шторку

Это один из самых дешевых и самых эффективных способов вдохнуть в ванную новую жизнь — купить новую шторку из качественного материала с красивым принтом или приятного оттенка. Возможности безграничны, к тому же вы можете заказать шторку с понравившимся вам дизайном и быть уверенным, что она единственная в своем роде.

Не забывайте об окнах

Жалюзи не только защищают от солнца и любопытных взглядов, но и могут придать интерьеру ванной определенный характер. Нейтральные светлые тона сделают помещение спокойным, яркие же цвета станут смелым акцентом всего пространства.

Украсьте стены

Если в ванной есть стена без шкафчиков, крючков, полок или зеркал, то ее можно декорировать фотографиями или изображениями в аккуратных рамках. Подходящая палитра картин и обрамления может сделать вашу ванную любимой комнатой в доме.

Стильный коврик

Коврик в ванной может быть не только чисто функциональной вещью, но и прекрасным акцентом всей ванной. Вместо скучных и немарких тонов выберите яркий цвет или смешной слоган, и утренний душ зарядит вас энергией не хуже чашки ароматного кофе.

Столик для ванны

Это вроде мелочь, но столик делает ванную комнату местом, где можно действительно расслабиться. Поставьте на столик ароматические свечи, книгу и чашку душистого чая — и вы готовы отключиться от внешнего мира на пару часов.

Встроенная ниша

Это очень элегантное решение, которое избавит вас от навесных полок, но о нем стоит подумать, если вы решили сделать полный или частичный ремонт. Создание встроенной ниши лучше доверить умелому специалисту. Встроенная ниша делает интерьер минималистичные и весьма элегантным. Помните, что для полноты эффекта ее не следует заставлять баночками и флаконами — 1-2 стильных диспенсера будет достаточно.

Вместо вешалок и крючков — лесенка

Если вам надоели стандартные вешалки для полотенец, то попробуйте вешалку в виде лестницы. Среди многих плюсов такого решения — полотенца не будут мяться, и текстиль придаст ванной аккуратный вид. Для полноты эффекта используйте полотенца одного цвета и не загромождайте вешалку.

Простая табуретка

Помимо шкафчиков, корзин и полок можно использовать простую табуретку, на которой можно разместить свежие полотенца или аксессуары. Она не занимает много места, но придаст ванной уютное настроение, а также может служить по предназначению.

Новые смесители

В однотонной белой ванной очень стильно выглядят черные лаконичные смесители. Для более теплого ощущение выберите латунь или медь, а для современного стиля — полированный или матовый хром.

Подносы

Даже если у вас в ванной все предметы разные, их можно сгруппировать на стильный поднос, и они сразу же будут выглядеть цельно и эффектно. Более того, на подносах удобно хранить мелкие вещицы — флакончики с ароматическими маслами, пиалами с душистыми сушеными цветками, пробники кремов. Это не только эстетично, но и удобно — вы сразу можете найти нужную вещь.

Этажерка

Это отличная альтернатива стенным шкафчикам и полкам. На открытых полках этажерки можно хранить ванные аксессуары, принадлежности и свежие полотенца. Это очень удобно, поскольку все вещи легко просматриваются, и вы будете знать, сколько еще у вас осталось шампуня и не нужно ли принести еще чистых полотенец.

Симпатичные баночки

Вместо пластиковых упаковок храните ватные палочки, диски в красивых стеклянных баночках с крышкой. Это могут быть обычные стеклянные банки с новыми крышками, прозрачные баночки из-под свечей — просто хорошенько вымойте и х и наполните их необходимыми туалетными принадлежностями.

Корзины для хранения

Корзины — идеальное решение для хранения самых разных вещей, поскольку они практичны, недороги и отлично выглядят. В каждой корзине можно хранить соответствующие предметы: в одной аккуратно сложенные полотенца, во второй — расчески, щетки и фен, в третьей — продукты для ухода за кожей и т.д. Преимущество корзин в том, что их можно оставлять на виду, а можно составить на этажерку.

Эффективно используйте пространство

Чтобы избежать захламленной ванны, расширьте пространство для хранения. Сделайте полку над дверью и поставьте туда корзины с вещами, которые вы используете реже всего. Повесьте на дверь пару крючков для банного халата и полотенца. Если у вас компактная ванная, то купите или смастерите сами узкий шкафчик для хранения туалетной бумаги, бутылок и флаконов — это намного удобнее и аккуратнее металлических решеток.

Шикарный туалетный ершик

Какой бы скучной вещью ни казался туалетный ершик, даже его можно здорово обыграть. Вместо скучного белого пластика попробуйте, например, металлический набор цвета розового золота или матовый черный.

Стильный нюанс: ручки

Все дело в мелочах — замените ручки на шкафчиках и ящиках, и ваша ванная обретет совершенно новую жизнь. Более того, ручки можно даже не менять, а покрасить. Поверьте, безликие белые шкафчики станут элегантными, если заменить пластик на резную благородную бронзу, а холодный хром на теплое дерево.