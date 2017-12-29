Он не безразмерный. Как сделать так, чтобы в холодильник влезало больше

В ближайшие несколько дней вы совершенно определенно будете много готовить. И заставлять полки в холодильнике разнообразными закусками и салатами. Мы расскажем вам, как вместить в холодильник все приготовленное (и еще чуть-чуть).

Для того, чтобы начать складировать на полках в холодильнике необходимые продукты, нужно сначала убрать из холодильника то, чему там не место.

Освободите место на полках

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Уберите из холодильника картофель (там он только потемнеет и станет сладким) и лук и чеснок (иначе они очень быстро прорастут). Не место в холодильнике и помидорам – там они вянут быстрее, нежели если вы будете держать их при комнатной температуре. Бананы тоже не стоит хранить в холодильнике – они потемнеют.

Кроме овощей и фруктов, которым не место на полках, из холодильника стоит убрать всю газировку и минеральную воду. Сложите их в шкаф или кладовку, а когда решите их пить, просто добавьте в стакан льда.

Подберите соответствующие контейнеры для еды

Используйте для хранения еды контейнеры квадратной формы – их на полку влезет гораздо больше, чем круглых. Кроме того, всегда учитывайте размер контейнера: не нужно складывать три макаронины и одну котлету в контейнер, размером с пол полки.

Не пачкайте холодильник зря

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Липкие продукты, вроде соусов, меда или варенья храните в съемных отсеках – всегда проще вымыть один контейнер под струей воды, чем вытаскивать и мыть всю полку.

Обязательно притирайте контейнеры или подкладывайте под них бумажные полотенца, чтобы жидкость не образовывала под ними красивые лужицы.

Чтобы разморозить мясо, кладите его завернутым в пакет (а то и два) на плоскую тарелку на нижнюю полку холодильника.

Кладите продукты в соответствующий отсек

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Не смотря на то, что мы советуем класть продукты в подходящий им отсек, для яиц можно сделать исключение – по той простой причине, что их все же лучше всего хранить в той картонной упаковке, в которой их продают. Она была специально разработана для того, чтобы избежать протекания (если яйца разобьются) и продлить свежесть продукта.

Влажные овощи и фрукты лучше вынуть их пакетов и протереть их. Оставшаяся на них влага способствует быстрейшей порче продукта.

Коричневый сахар можно и нужно хранить в закрытом пакете в морозилке – там он не затвердеет. Доставайте его минут за 10 до использования.

Лишнее молоко можно легко заморозить в морозилке и по мере того, как стоящее в холодильнике молоко будет заканчиваться – доставать из морозилки новое.

Зелень лучше порезать и смешать с 1-2 чайными ложками оливкового масла, положить в пакет, удалить лишний воздух, выровнять пакет до плоского состояния и убрать в морозилку. По мере необходимости можно доставать и отламывать кусочки зелени для приправы супов или салатов.