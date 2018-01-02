От 5 до 30 минут: наводим порядок в мелочах

Далеко не вся уборка в квартире занимает много времени. И совсем не обязательно доводить дом до такого состояния, после которого остается только сгрести все в кучу и, не разбираясь, выкинуть. Вы не поверите, но за небольшой промежуток времени от 5 до 30 минут можно разгрести даже не разбираемые завалы.

Что можно сделать за 5 минут?

Избавьтесь от старых ручек, карандашей и давно засохших фломастеров. Выкиньте все сломавшееся, а остальное разделите на две кучки: одну оставьте на столе, а остальное уберите в ящик.

Точно также поступите с собственной косметикой или бытовой химией: ненужное, закончившееся и с истекшим сроком использования – на помойку, остальное на места (или раздать – если вам не подошло).

Протрите зеркало в прихожей и ванной комнате. За пять минут вы точно справитесь, если еще не научились делать это автоматически в тот момент, когда чистите зубы. Утром протираем раковину, вечером зеркало – и они всегда будут чистыми.

Застелите кровать. Мы понимаем, что это скучно, нудно и все равно никто не увидит – но ведь не сложно же и самим приятно будет.

Ну и выкиньте, наконец, все прочитанные вами журналы (и газеты – если они еще попадаются в вашем доме – тоже). Туда же – в мусорку – отправятся обертки и пакеты от подарков, использованные билеты, старые конспекты и календари за прошлые года.

Что можно сделать за 30 минут?

Это немного больше, нежели пять минут, поэтому вы вполне успеете вытащить из собственных ящиков все, что в них хранится большой кучей и рассортировать на мелкие и упорядоченные кучки. После чего поставьте внутрь ящика небольшие коробки (кстати, совсем недавно мы писали о том, как можно использовать коробки из-под обуви) и разложите рассортированное в них.

Такой же фокус можно провернуть с содержимым вашей аптечки и залежами старой электроники. За пять минут с этим точно не справиться, но полчаса должно хватить. Хотя, если за проводки и кабеля к компьютеру в вашем доме отвечает мужчина, то получасом вы не отделаетесь. А бороться он будет за каждый кабель, даже если использовал его в последний раз еще когда вы еще не были женаты.

Полчаса также вполне хватит для того, чтобы протереть пыль на всех поверхностях в доме и полить цветы, если последние пару недель вы про них постоянно забывали.

Ну и напоследок – пропылесосить за 30 минут дом можно даже дважды. Или пропылесосить и прочитать это текст.