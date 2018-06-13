Открытые рейлинги вместо шкафа: доводы "против" и советы тем, кому "очень хочется"

Delfi Dom Sad
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Советы тем, кому все же "очень хочется"
Открытые рейлинги вместо шкафа: доводы "против" и советы тем, кому "очень хочется"
Foto: Shutterstock

Ах, эти глянцевые журналы с их привлекательными фотографиями, на которых место громоздких платяных шкафов занимают открытее рейлинги и полки. Так красиво, так воздушно, так… непрактично? Да, именно так.

Основные доводы "против"

1. Грязно

Не знаем, где живут владельцы этой красоты, но в реальной рижской квартире обычно много пыли, которая попадает в дом с улицы, на которой ее еще больше — "спасибо" газонам выше тротуаров и плохому уходу за травой, которая "не держит" грунт. Так что одежда на рейлингах очень скоро этой пылью и покроется. Если она из деликатной ткани — химчистка влетит в копеечку.

2. "Бардачно"

Не у всех из нас есть "домомучительницы", за порядком приходится следить лично и на ежедневные усилия не всегда достает сил. Между тем, чтобы открытые шкафы выглядели красиво, "прибираться" вокруг них и красиво развешивать одежду надо каждый день. Иначе ваш же бардак будет у вас же перед глазами — ежечасно.

3. Слишком ярко

На красивых фото открытых полок одежда и обувь практически всегда подобрана тон в тон. Все очень гармонично и если не одноцветно, то по крайней мере находится в одной цветовой гамме. В реальной же жизни у нас одежда самых разных цветов. Если всю ее вывесить на открытые полки, получится очень яркое месиво. И не очень красивое.

4. Без зеркала

Зеркала обычно встроены в шкафы, точнее в их дверцы (хотя бывает, что и в сам шкаф — например, в торец). Если шкафа нет, место для зеркала придется искать отдельно. И не факт, что его удастся легко найти.

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Советы тем, кому все же "очень хочется"

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Delfi Dom Sad

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