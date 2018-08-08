Петля на рубашке, буквы на молнии, заплатка на рюкзаке: 9 секретов вашей любимой одежды

Каждый день мы носим одежду, которая когда-то и кем-то была придумана. Оказывается, далеко не все знают, для чего предназначены те или иные ее элементы. Reader's Digest рассказывает, для чего нужны маленькие кармашки на джинсах и что значит YKK на застежках-молниях.