Петля на рубашке, буквы на молнии, заплатка на рюкзаке: 9 секретов вашей любимой одежды

Каждый день мы носим одежду, которая когда-то и кем-то была придумана. Оказывается, далеко не все знают, для чего предназначены те или иные ее элементы. Reader's Digest рассказывает, для чего нужны маленькие кармашки на джинсах и что значит YKK на застежках-молниях.
Маленькие кармашки на джинсах
У самых первых джинсов было всего четыре кармана — один сзади, второй спереди и два маленьких. В маленьких кармашках носили карманные часы, хотя есть и версия, что рабочие носили в них гвоздики, а золотоискатели хранили там самородки. Сейчас мы чаще пользуемся наручными часами или часами в телефоне, но кармашек по-прежнему пришивают на джинсы как сентиментальный реверанс прошлому.