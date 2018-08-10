Покупка белой кухни: Топ-5 вопросов, которые надо себе задать прежде чем открыть кошелек

Как белая кухня может не нравиться?! При условии, что вы наблюдаете ее в гостях или на страницах модных журналов. А вот когда встает вопрос о покупке кухонного гарнитура белого цвета себе домой… тут уже лучше предварительно задать себе и даже своим домочадцам пять основных вопросов. После честных ответов на них вы поймете — нужна ли вам такая кухня.

1. Сколько вы хотите потратить?

Качественные вещи всегда стоят дороже некачественных — это очевидно. Что очевидно меньше, так это то, что выглядящая "дешево" кухня белого цвета — довольно ужасна. Еще более ужасно то, что вещи белого цвета в принципе стареют быстрее и начинают выглядеть плохо раньше, чем любого другого. Поэтому белая кухня почти обязана быть дорогой — или же вы очень быстро пожалеете.

Учтите также, что вам придется чаще ее мыть и в этом случае более качественные материалы и удобный, продуманный дизайн — большой-большой плюс. Но за материалы и дизайн придется доплатить, подчас — немало. И чтобы содержать белую кухню в чистоте подольше, вам лучше раскошелиться на хорошую вытяжку и качественное покрытие пола. Еще расходы!

2. Как часто вы готовите?

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Кухня по определению является местом, в котором готовят еду. Но в понятие "готовить еду" сегодня вкладывается все — от регулярной готовки обедов и ужинов "полного цикла" (первое, второе и компот) до простого разогревания пиццы.

Просто чем чаще и чем больше вы будете готовить, тем активнее будет пачкаться мебель. Ну, просто так устроено в этой жизни. Поэтому белая кухня — идеальный выбор той хозяйки (или хозяина), которая особо и готовить-то не собирается. Всем остальным лучше задуматься.

3. На какую сторону выходят окна?

Белый цвет быстрее "выгорает" на солнце — даже не смотря на все ухищрения производителей, хитрые защитные лаки и покрытия. Поэтому, если окна выходят на южную сторону и мебель на белой кухне будет регулярно получать ударные дозы солнца — лучше задуматься о другом цвете. Или позаботиться о жалюзи.

4. Как часто вы готовы убираться?

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Мы уже неоднократно использовали слово "убираться" в тексте, но из песни слов не выкинешь — кухня, если на ней готовят, является одним из самых грязных мест в доме и нуждается в регулярной уборке. Кухня белого цвета, разумеется, нуждается в уборке как минимум не реже, чем кухня другого цвета, а скорее всего чаще.

Это тем более справедливо, если вы относитесь к такому типу хозяек или хозяев, которых раздражает малейшие пятна. Там, где кухня другого цвета позволит вам "не замечать" их еще пару дней (пока не накопится некоторое их количество), кухня белого цвета будет безжалостно тыкать в них носом. Так и на моющих средствах разориться недолго!

5. Насколько вы предвидите будущее?

Кухня — одно из самых дорогих вложений в мебель во всем доме, поэтому покупается она на много лет. Насколько вы предвидите будущее, а точнее — не планируете ли резких изменений в жизни, которые могут поменять уклад? Например, сегодня вы готовы убирать ее дважды в неделю, но если ожидаете рождение ребенка через год или полтора, то может статься, что совсем скоро свободного времени на уборку не останется и вы возненавидите и эту кухню и всех, кто вам ее рекомендовал.