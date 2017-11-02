Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

Почему мы красиво расставляем книги и посуду, а одежду часто небрежно запихиваем куда подальше по принципу "с глаз долой, из сердца вон"? Чем она провинилась, если мы не умеет повесить и разложить ее так, чтобы она радовала глаз? Ведь сделать это не так, чтобы запредельно сложно. Вот несколько советов.

Принцип всему голова

Прежде чем забивать шкаф одеждой, надо придумать принцип, а затем неукоснительно ему следовать. Он может быть ассоциативным — сверху шляпы, снизу носки, а может быть и произвольным, ведь шкафы чаще больше в ширину, нежели в высоту. Раскладывать вещи можно даже по принципу "как в моем детстве" (нет, не "все в кучу на кресле", простите) — лишь бы он, принцип, был! Если концепция изобретается заново, не худо ее зарисовать, красиво оформить и повесить на видном месте.

Освещение имеет значение

Часто мы не можем найти вещи не потому, что они потерялись, а потому что мы их просто не видим. А не видим мы их из-за плохого освещения. Решать эту проблему надо радикально — проведя освещение прямо в шкаф (используем только энергосберегающие не нагревающиеся лампочки!) или же очень близко к нему. Хорошо работают точечные светильники, а также трековые системы с "изгибающимся" источником света.

Однотипные плечики — элемент дизайна

Одинаковые плечики, купленные специально, а не полученные вместе с одеждой — смотрятся в разы аккуратнее, нежели "разброд и шатание", возникающие в гардеробе любого, кто на плечиках экономит. Если шкафы без дверей и содержимое шкафа действительно хочется сделать элементом интерьера, то без однотипных плечиков практически не обойтись.

Не мните то, что мять нельзя

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В природе существуют вешалки для брюк, галстуков и даже платков. А платья и тонкий трикотаж вешают на вешалке с мягкими плечиками — такие тоже бывают! Мятая одежда выглядит неаккуратно… впрочем, это вы и так должны знать.

Выдвигаем-задвигаем

Выдвижные полки и ящики необычайно практичны и позволяют увидеть гораздо больше вещей, чем обычные открывающиеся. Польза от этого двойная — во-первых, в них гораздо проще что-то найти. Во-вторых, в них проще складывать вещи так, чтобы они при этом не помялись.

Каждому — свое

Пространство шкафов надо разделять между членами семьи, так намного проще искать и находить нужное, а также контролировать "запасы" носков или белья. Не помешает это разделение и в прихожей — будет видно, кто в чем ушел и не нуждается ли одежда и обувь в чистке или стирке.

Ценные вещи — под замок

Только вы думаете, что ваши тайники на самом деле являются тайниками, ибо профессиональные домушники отлично знают их расположение и находят все "секретки" за 5-10 минут. А вот с сейфом им справиться будет тяжело, правда при условии, что он встроен в шкаф или настолько тяжел, что с собой не унести. Можно и нужно также организовать "тайные" ящики, которые запираются не совсем очевидно — в них надо сложить особо тонкую одежду или же вещи, которые не должны быть найдены детьми.

Не забываем про порядок

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В шкафу также надо регулярно наводить порядок и банально протирать пыль с помощью мягкой тряпочки из микрофибры и чистящего средства без абразивных частиц. Это миф, что "за закрытые дверцы пыль не проникает". Не верите? Сходите и убедитесь сами. Только потом вернитесь дочитать статью до конца!

Чехлы экономят время, нервы и деньги

Чехлы для сезонных вещей и обуви играют сразу несколько ролей. Во-первых, они надежно "изолируют" вещи — что в чехлах, в том нужную вещь искать не надо, ибо не сезон. Во-вторых, так вещи банально меньше собирают пыли и уберегут тонкую кожу обуви от царапин.

"Тайники" могут быть и гигантскими

Если в доме кончились шкафы (какая досада), то вещи можно сложить и в другие места. Например, маскировать их под арт-объекты или фальш-окна "вечно" закрытые гардинами. В спальне в этом нет ничего удивительного, никто и не догадается, что за гардинами весь ваш зимний гардероб.