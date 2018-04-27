Практические советы для участников Большого субботника

28 апреля по всей Латвии будет проходить традиционный Большой субботник, в котором принимают участие немало людей. Магазин ELVI, чьи сотрудники принимают в большом субботнике ежегодное участие поделился советами о том, как сделать работу в этот день наиболее комфортной.

Одевайтесь с умом

Чтобы слишком сильно не потеть, или, наоборот – не замерзнуть, лучше взять с собой несколько слоев одежды, чтобы при необходимости либо снять лишнее, либо надеть что-то теплое.

Выбирайте удобную, водонепроницаемую обувь и теплые носки

Апрельская погода очень обманчива, и, даже если на улице светит солнце, ноги все равно мерзнут. К тому же, никто не застрахован от луж, а работать с мокрыми ногами, как известно, дело не самое приятное.

Позаботьтесь о подходящих инструментах и перчатках

Даже если вы планируете пойти на субботник, организаторы которого обещают предоставить необходимое оборудование, работать будет гораздо удобнее, если вы сможете выполнять работу в перчатках подходящего размера и инструментами, к которым вы привыкли. Даже если вам сообщили, что можно обойтись без инструментов, лучше взять с собой грабли, пилу или лопату. Грабли, например, хорошо помогают снять мусор, застрявший на деревьях.

Приготовьте быстрые закуски и полезные напитки, чтобы утолить голод и жажду во время работы

Свежий воздух стимулирует аппетит, поэтому вам пригодится батончик мюсли или другой полезный перекус, а также минеральная вода или другой полезный напиток.

Об ужине подумайте заранее

После работы никто не захочет долго стоять у плиты, поэтому купите быстрые, вкусные и сытные продукты заранее. Колбаски, шашлык, овощи-гриль – и прекрасный ужин на природе вам обеспечен!

Работать нужно с улыбкой на лице

Если вы являетесь организатором субботника, не планируйте выполнить годовую норму за один день – разделите работу на этапы и наслаждайтесь тем, что уже было сделано! Это поможет избежать чувства вины за то, что вы не успели все, что запланировали. Совет будет полезен и тем, кто планирует провести уборку не на свежем воздухе, а в своей квартире.

Весна – идеальное время для покупки качественных инструментов и чистящих средств

Активный рабочий сезон на улице или в саду только начинается, а качественные инструменты станут хорошей инвестицией, которая сделает работу летом более комфортной и приятной.

Радуйтесь мелочам

Убрали всего лишь свой двор? Лучше немного, чем ничего!