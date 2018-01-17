Практично, но экологично ли? Экостроитель о теплоизоляционной пене

Приближается новый строительный сезон и владельцам частных домов усиленно предлагают утеплить жилище полиуретановой пеной — это практичный, легкий в использовании материал, да еще и сравнительно недорогой. Строители тоже любят пену — с ее помощью можно легко замаскировать допущенные во время строительства ошибки, пишет Tava Māja.

Экостроитель "RB&B" Нарийс Тучс считает так: "У современных строительных материалов есть свойства, о которых производитель и продавец предпочитают молчать. При выборе теплоизоляционного материала хозяину нужно выяснить все, что можно, о конкретном материале, чтобы понять, стоит ли им утеплять свой дом".

Без полной процедуры утепления пена теряет свою эффективность. Если вы решили утеплять полиуретановой пеной окна и двери, то обязательно нужно закрыть пену специальными лентами — внутри для защиты от конденсата, а снаружи от ветра.

По словам Тучса, при утеплении оконных и дверных конструкций в Латвии редко используют ленты. Строители не проводят полную процедуру утепления, поскольку это значительно повысило бы ее стоимость и замедлило ход работ.

Если пена не закрыта лентами, то сквозь слой изоляции проникает холодный воздух и влага и образуется конденсат. Через пару лет это "сплющивает" пену. Снаружи все выглядит хорошо, но изнутри пена "слежалась" и теплоизоляция больше не выполняет свою функцию.