"Приподнимаем" потолок: семь работающих приемов

Если вам кажется, что потолок у вас в квартире "давит" и его хочется поднять повыше, то стоит рассмотреть несколько вариантов того, как можно визуально поднять потолок. Вот несколько рабочих способов, которые не потребуют от вас серьезных изменений.
Вертикальные полосы
Вертикальные полосы на стене – один из самых эффективных способов визуально приподнять потолок. Но есть несколько моментов, которые стоит учесть. Во-первых, полосы нужно делать достаточно широкими, а цвета – неконтрастными. Тогда глаза при взгляде на стену будут уставать меньше. Если же вы поклонник "вырвиглазной" расцветки, то в таком случае лучше декорировать полосками лишь одну стену, а остальные оставить однотонными.
Длинные шторы
Такие шторы вытягивают не только стены, но и окна. Так что этот способ можно использовать и в случае маленьких окон. Шторы должны висеть во всю ширину стены, подниматься под самый потолок и обязательно касаться пола. А еще лучше – лежать на нем.
Бликующий пол
Помимо стен и штор внимание от потолка может отвлечь еще и пол. Но для этого он должен быть относительно блестящим. Нет, не в блестках, как вы могли подумать, а с хорошо начищенным лаковым покрытием. При этом лучше, если это будет темное дерево без явного рисунка.
Широкий плинтус
Это вариант, при котором можно даже не менять обои, а просто купить более широкий плинтус. Цвет при этом не особо важен, главное, чтобы он подходил под все остальное в комнате.
Освещение
Освещение не просто должно быть, оно должно быть вполне конкретным. Ведь обычная люстра ничего для поднятия потолка не сделает. А сделают несколько торшеров или бра, свет от которых будет направлен, скорее, на потолок, а не на пол.
Еще один рабочий вариант – установить подсветку по периметру потолка и по возможности спрятать ее за карниз.
Вертикальные картины
С картинами все просто: высоту помещению добавляют большие вертикальные картины, фотографии или постеры. Если больших нет, то можно использовать и маленькие, повесив их в ряд или поставив на открытые полки.
Темный потолок
Этот способ больше подойдет для особо экстремальных случаев или любителей "готишных" интерьеров – все-таки черный потолок, это не то, что мы привыкли видеть каждый день. При этом большинство людей заблуждаются, считая, что темный потолок визуально уменьшает комнату. На самом деле все происходит с точностью до наоборот – он расширяет пространство, поскольку попадающий на него свет поглощается и границы потолка и стен размываются.