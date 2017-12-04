"Приподнимаем" потолок: семь работающих приемов

Если вам кажется, что потолок у вас в квартире "давит" и его хочется поднять повыше, то стоит рассмотреть несколько вариантов того, как можно визуально поднять потолок. Вот несколько рабочих способов, которые не потребуют от вас серьезных изменений.

Вертикальные полосы

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Вертикальные полосы на стене – один из самых эффективных способов визуально приподнять потолок. Но есть несколько моментов, которые стоит учесть. Во-первых, полосы нужно делать достаточно широкими, а цвета – неконтрастными. Тогда глаза при взгляде на стену будут уставать меньше. Если же вы поклонник "вырвиглазной" расцветки, то в таком случае лучше декорировать полосками лишь одну стену, а остальные оставить однотонными.

Длинные шторы

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Такие шторы вытягивают не только стены, но и окна. Так что этот способ можно использовать и в случае маленьких окон. Шторы должны висеть во всю ширину стены, подниматься под самый потолок и обязательно касаться пола. А еще лучше – лежать на нем.

Бликующий пол

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Помимо стен и штор внимание от потолка может отвлечь еще и пол. Но для этого он должен быть относительно блестящим. Нет, не в блестках, как вы могли подумать, а с хорошо начищенным лаковым покрытием. При этом лучше, если это будет темное дерево без явного рисунка.

Широкий плинтус

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Это вариант, при котором можно даже не менять обои, а просто купить более широкий плинтус. Цвет при этом не особо важен, главное, чтобы он подходил под все остальное в комнате.

Освещение

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Освещение не просто должно быть, оно должно быть вполне конкретным. Ведь обычная люстра ничего для поднятия потолка не сделает. А сделают несколько торшеров или бра, свет от которых будет направлен, скорее, на потолок, а не на пол.

Еще один рабочий вариант – установить подсветку по периметру потолка и по возможности спрятать ее за карниз.

Вертикальные картины

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С картинами все просто: высоту помещению добавляют большие вертикальные картины, фотографии или постеры. Если больших нет, то можно использовать и маленькие, повесив их в ряд или поставив на открытые полки.

Темный потолок

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Этот способ больше подойдет для особо экстремальных случаев или любителей "готишных" интерьеров – все-таки черный потолок, это не то, что мы привыкли видеть каждый день. При этом большинство людей заблуждаются, считая, что темный потолок визуально уменьшает комнату. На самом деле все происходит с точностью до наоборот – он расширяет пространство, поскольку попадающий на него свет поглощается и границы потолка и стен размываются.