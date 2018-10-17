Пять вещей, которые при покупке должны быть слегка великоваты (и четыре — маловаты)

Иногда разумно покупать вещи, которые вам чуть-чуть великоваты или маловаты. Почему? Потому что стирка. Вот памятка для тех, кто вечно забывает о том, что садится, а что — наоборот.

Что при покупке должно быть великовато

1. Майки. При условии, конечно, что они сделаны из хлопка или в основном из хлопка. Чистый хлопок при стирке может сесть и ужаться в размерах аж на 20%.

2. Майки с воротником. Они садятся меньше, но все же садятся. И самая большая проблема с ними в том, что никогда не знаешь, где они точно ужмутся — рукава, воротник, плечи?

3. Шерстяные свитера. Все знают, что они часто садятся. А даже если нет — на размер больше даже уютнее, разве нет?

4. Носки. Вновь хлопок и вновь проблемы с размерами. Носки, конечно, служат меньше маек, но это не значит, что надо мириться с внезапно становящимися маленькими носочками — смело покупайте "не по ноге".

5. Сарафаны. Нет ничего более печального на свете, чем севший после первой же стирки легкий летний сарафан. Особенно, если в ваши планы не входило превращать его в мини. Так что или берите на размер больше, или каждый раз при стирке гадайте — сядет, или нет.

Что при покупке должно быть маловато

1. Деним. В примерочной вы подумаете, что эти джинсы — почти корсет, но это нормально. Деним растягивается, так что покупайте даже то, в чем "не вдохнуть, ни… выдохнуть".

2. Штаны для занятий йогой. Если в ткани есть хотя бы 5% Spandex, она поведет себя как заправские джинсы и со временем растянется.

3. Полиэфировые свитера "в обтяжку". Полиэфир — это правильное название материала, который все называют (неправильно) полиэстром. Но дело не в названии, а в том, что если такой свитер хотя бы на полразмера больше, в течение дня он чуть растягивается и начинает выглядеть просто ужасно. Так что берите только то, что "в обтяжечку" и никак иначе.

4. Колготки. Любая нейлоновая одежда от стирки чуть растягивается, особенно в местах напряжения (в данном случае — это колени). "Провисшие" колени — последнее, что вам в данном случае надо.