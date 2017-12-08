В рождественскую ночь Дед Мороз или Санта Клаус, обязательно принесет вам подарок. Но чтобы его получить, обязательно нужно подготовить праздничный носок, и чем объемнее он будет, на тем большее количество подарков можно рассчитывать. Портал "Всаду.ру" рассказывает, как легко и быстро сделать рождественский носок без специальных знаний.

Подготавливаем материалы для рождественского носка

Прежде чем выбрать цвет и фасон будущего изделия необходимо ответить на вопрос: какой материал выбрать для пошива рождественского носка? В этом варианте изготовления будет присутствовать подкладка, поэтому вещь в любом случае получится достаточно плотной. Поэтому можно использовать тонкие материалы:

хлопковую ткань;

сатин;

бязь.

Для внутреннего слоя, или подкладки, вполне можете выбрать даже батист, главное, чтобы ткань не просвечивалась.

Foto: Shutterstock

Итак, чтобы сделать рождественский носок для подарков своими руками вам понадобится:

Ткань двух расцветок.

Нитки в тон.

Декоративные элементы для украшения.

Бумага для шаблона.

Необходимая техника и инструменты

Ножницы.

Булавки.

Карандаш.

Швейная машина.

Делаем носок на рождество своими руками

Прежде всего, подготавливаем шаблон. Можно просто распечатать его на принтере, найдя подходящий образец в книгах, или сохранив с нашего сайта. Но вполне можно нарисовать образец собственноручно.

Foto: Shutterstock

Готовый, бумажный шаблон прикрепите к ткани, которая будет служить поверхностью чулка. Затем перенесите контуры на материал и вырежьте тканевые заготовки

Предварительно материалы можно сложить вдвое, таким образом, чтобы лицевая его сторона была сверху, а изнаночная - внутри. Таким образом, можно вырезать сразу 2 нужные части для создания носка. Если вы этого не сделали, повторите аналогичные манипуляции со второй тканью, предназначенной для пошива подкладки.

Важно правильно сшить носок. Для этого разложите на столе заготовки (используйте в качестве подсказки фото). Соедините между собой внешнюю и подкладочную ткани.

Все швы нужно делать только на изнаночной стороне, чтобы готовое изделие выглядело аккуратно.

Теперь сложите сшитые между собой заготовки: подкладку и ткань для поверхности. Делать это нужно изнаночной стороной к верху.

Foto: Shutterstock

Используя швейную машинку, прострочите носок практически по всему периметру. При этом, необходимо оставить небольшой незашитый участок, который позволит вывернуть верхнюю часть готового изделия. Выберите для этого часть подкладки.

Прежде чем вывернуть носок, сделайте на припусках в местах изгибов небольшие надрезы, чтобы готовое изделие не морщилось и не деформировалось.

Выверните сшитый носок на лицевую сторону, зашейте потайным швом незашитый участок. Поместите подкладку внутрь, закатите манжету, прогладьте носок утюгом и декорируйте манжету на свой вкус.

Рождественские носки могут быть какими угодно, и все зависит только от вашей фантазии. Вы можете придумать любой фасон, изменять цвет и ткани, обклеить их стразами, или даже украсить новогодними рисунками.

Вовсе не обязательно дожидаться праздника, чтобы сделать сюрприз. Уже следующим утром в носок можно положить конфеты и удивить детей.

Итог

Оригинальный рождественский носок можно использовать не только для детских подарков, а и как новогодний декор вашего жилища. Украшенный гирляндами и связкой носков камин дополнит сказочный интерьер, подарит ощущение сказки и праздничное настроение.