Самый глупый и простой способ очистить грязный венчик

Delfi Dom Sad
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Самый глупый и простой способ очистить грязный венчик
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Качественно почистить венчик бывает не так уж просто. А учитывая, что он постоянно работает с бактериальными продуктами (например, яйцами) или липкими и маслянистыми (как оливковое масло), вы наверняка хотите, чтобы ваш венчик перед готовкой был абсолютно чистым.

Как и многие другие, вы можете попытаться почистить его губкой с моющим средством. Но это способ не дает никаких гарантий, что в самых сложнодоступных местах, например, на месте соединения чибких частей с ручкой, не осталось ничего, что может испортить вкус продукта или даже привести к проблемам с пищеварением.

Если у вас есть посудомоечная машина, все гораздо проше — чуть сполоснули после готовки и в машину. Если же столь дорогостоящего агрегата на вашей кухне пока нет, вам пригодится невероятно простой и эффективный совет от Furnish Home.

Итак, чтобы почистить грязный венчик, нужно заполнить чашу теплой мыльной водой и ... взбить ее!

Это звучит как-то глупо, но это действительно работает. Попробовав этот трюк, вы больше никогда не вернетесь к тому, чтобы чистить свой венчик губкой!

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Delfi Dom Sad

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