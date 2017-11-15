Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Мы отсюда видим, что ваша разделочная доска — деревянная, как и полагается — видала лучшие дни. Оно и понятно, ведь вы ее используете, и делаете это часто. И даже моете… вернее, пытаетесь. Дерево коварно и постепенно впитывает в себя все, что на нем лежало хотя бы пять минут. Как радикально очистить деревянную разделочную доску?

Просто. Мы уверены, что ваша бабушка использовала бы этот способ, если бы в ее время лимоны были настолько распространены, как в ваше.

Да — все, что вам потребуется, это соль и лимон. Солью посыпьте доску, а лимон разрежьте пополам. После этого просто трите половинкой лимона доску — прямо по соли. Адская смесь, которую из себя представляет соль и сок лимона, расправится со всем, что успело впитаться в разделочную доску. Да, даже с запахами.

Сполосните доску водой с мылом — правда она стала значительно чище? И никакой посудомойки не надо, тем более, что во времена вашей бабушки никаких посудомоек тоже не было.