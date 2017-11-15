Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка
Foto: Shutterstock

Мы отсюда видим, что ваша разделочная доска — деревянная, как и полагается — видала лучшие дни. Оно и понятно, ведь вы ее используете, и делаете это часто. И даже моете… вернее, пытаетесь. Дерево коварно и постепенно впитывает в себя все, что на нем лежало хотя бы пять минут. Как радикально очистить деревянную разделочную доску?

Просто. Мы уверены, что ваша бабушка использовала бы этот способ, если бы в ее время лимоны были настолько распространены, как в ваше.

Да — все, что вам потребуется, это соль и лимон. Солью посыпьте доску, а лимон разрежьте пополам. После этого просто трите половинкой лимона доску — прямо по соли. Адская смесь, которую из себя представляет соль и сок лимона, расправится со всем, что успело впитаться в разделочную доску. Да, даже с запахами.

Сполосните доску водой с мылом — правда она стала значительно чище? И никакой посудомойки не надо, тем более, что во времена вашей бабушки никаких посудомоек тоже не было.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

10 предметов, от ежедневного мытья которых зависит здоровье вашей семьи

10 предметов, от ежедневного мытья которых зависит здоровье вашей семьи

ФОТО: Кухня на двух квадратных метрах — 12 стильных идей для тех, у кого мало места у плиты

ФОТО: Кухня на двух квадратных метрах — 12 стильных идей для тех, у кого мало места у плиты

Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Ābolu etiķis virtuvē un kulinārijā

13 способов использовать яблочный уксус в быту

Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома

Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома

Продается. Дорого. Дома знаменитых людей Латвии, которые можно купить

Продается. Дорого. Дома знаменитых людей Латвии, которые можно купить (49)

Считаем сантиметры: какой высоты поставить лампу и как повесить шторы

Считаем сантиметры: какой высоты поставить лампу и как повесить шторы

подробнее
Продается. Дорого. Дома знаменитых людей Латвии, которые можно купить

Продается. Дорого. Дома знаменитых людей Латвии, которые можно купить (49)

Ābolu etiķis virtuvē un kulinārijā

13 способов использовать яблочный уксус в быту

ФОТО: Миллионер Бенита Садауска сдает свой дом в Юрмале за 8500 евро в месяц

ФОТО: Миллионер Бенита Садауска сдает свой дом в Юрмале за 8500 евро в месяц (77)

Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома

Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома

Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

подробнее