Семь гениальных идей из интерьера отелей для ремонта у вас дома

Периодически ночуя в гостиницах, мы обычно обращаем внимание на интерьер, задумываясь о том, что можно использовать у нас дома. Конечно, о вкусах не спорят, но все-таки в отелях встречаются весьма удачные решения, которые стоит перенести в наш домашний интерьер.

Удлиненное изголовье кровати

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Эта модная тенденция в последние годы особенно часто встречается в отелях. Не стоит её игнорировать, так как это и практично, и красиво. Удлиненное изголовье может быть размером с полкровати или совсем небольшим. Так или иначе, оно увеличивает степень комфорта, если вам нравится читать или смотреть фильмы в постели.

Этот элемент интерьера может быть выполнен из того же материала, что и сама кровать. Но встречаются и мягкие изголовья с использованием кожи и меха. Если изголовье твердое и неудобное, можно дополнить его декоративными подушками. Создать такое изголовье своими руками очень легко: просто обшейте подходящую по размеру доску тканью или другим материалом.