Семь новогодних лайфхаков, которые облегчат вам жизнь в праздники

Delfi Dom Sad
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Семь новогодних лайфхаков, которые облегчат вам жизнь в праздники
Foto: Shutterstock

Пережить новогодние праздники – дело не из легких: нужно везде успеть, все сделать, запаковать кучу подарков и – главное – ничего не перепутать. Вот несколько проверенных советов, которые помогут вам справиться с рутиной и сохранят кучу нервных клеток.

Пакуем подарки

У вас большая семья, куча родственников всех мастей, да и еще и коллеги поджимают? И внушительная кучка подарков ждем своего часа на упаковку? Будете их заворачивать – используйте коробку из-под вина для того, чтобы составить в нее разные рулоны упаковочной бумаги.

Семь новогодних лайфхаков, которые облегчат вам жизнь в праздники
Foto: Shutterstock

Еще один вариант не оказаться замотанным в упаковочную бумагу самому вместо подарка – это использовать для ее "удержания" втулки для туалетной бумаги. Разрежьте ее пополам и вставьте туда рулон упаковки.

Нет желания подписывать стандартными фразами поздравительные открыточки к каждому подарку? Выйдите из положения – прикрепите к ним фотографии одариваемых. И тогда они точно будут знать, кому предназначается та или иная коробка.

Собираем и храним елочные украшения

Если у вас есть куча небольших украшений для елки и дома, то для их хранения можно приспособить упаковку из-под яиц. Тогда они точно не разобьются и отлично доживут до следующего года.

Семь новогодних лайфхаков, которые облегчат вам жизнь в праздники
Foto: Pixabay

Если ваша елочная гирлянда позволяет одновременно обмотать собственную елку, елку соседа и еще останется кусочек, чтобы украсить папино любимое кресло-качалку, то вам абсолютно точно нужно что-то, что не позволит ей запутаться при хранении. Для этих целей можно использовать обычную вешалку (если гирлянда действительно длинная) и все тот же рулончик от туалетной бумаги (если гирлянда – как у нас – "всего" метров 30).

Украшаем дом

И опять же про гирлянды – если есть желание закрепить гирлянду на каменной или металлической поверхности, то самым постой способ это сделать – использовать термопистолет и просто приклеить ее в нескольких местах.

Семь новогодних лайфхаков, которые облегчат вам жизнь в праздники
Foto: Shutterstock

На атмосферу праздника в доме зачастую влияет не только наличие в нем елки, но и соответствующий запах. Чтобы о предстоящем празднике никто из домашних не забыл можно сделать вот что: налейте в небольшую кастрюльку воды, добавьте пару палочек корицы, гвоздику, кожуру от апельсина и яблок и вскипятите получившийся "компот". После чего оставьте настой стоять на медленном огне на 15-20 минут. Потрясающий запах вам обеспечен.

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Delfi Dom Sad

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