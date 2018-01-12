Семь вещей, которые можно повесить на стену в рамке (и это не картины)

Время ковров на стенах давно прошло, а картины, репродукции и фотографии на стенах вам до смерти надоели? Но ведь это далеко не все, чем можно украсить стены. Портал Apartment therapy предлагает выбрать из семи вариантов то, чем вы готовы украсить помещение.

Обои

Если у вас или ваших знакомых после ремонта остались кусочки обоев, рисунок на которых вам очень нравится, а для чего-то серьезного остатков явно не хватит, то отличный вариант – вырезать небольшой кусочек и поместить его в рамку под стекло.

Причем совсем не обязательно делать из этого всего одну картину. Вы можете разделить понравившийся кусок обоев на несколько небольших картин, или разрезать его на три вертикальные части и составить из них "триптих". Все зависит только от вашей фантазии, а интерьер от этого только выиграет.

Обложки от компакт-дисков

Если вы большой любитель музыки, то этот вариант может показаться вам с одной стороны отличной возможностью украсить собственную комнату чем-то действительно важным для вас, а с другой – настоящим кощунством. Но обложки от компакт-дисков любимых исполнителей не обязательно выдирать из ваших собственных дисков. В вашем распоряжении целый интернет, в котором можно найти все, что угодно. В том числе и те самые обложки.

Марки или открытки

Попытки собирать марки в школе не увенчались успехом? И теперь у вас (или у ваших родителей) пылится пара-тройка альбомов с марками, которые и выкинуть жалко, и хранить незачем? Вот он ваш шанс "утилизировать" то, что долгие ждало своего часа! Соберите их в единую композицию, наклейте на лист ватмана и поставьте в рамку. Аналогичную операцию можно провернуть и с открытками.

Платки или предметы одежды

Платки – отличная замена винтажным постерам, которые уже – будем честны – слегка поднадоели. Самое время залезть в шкаф маме или бабушке и найти там пару красивых салфеток, небольшой шейный платок, старый купальный костюм или детское платьице, которое вы носили в садике. И положить их под стекло.

Обложки любимых книг

Если вы любите книги так, как любим их мы, то в вашем доме наверняка есть огромная библиотека. Нет, мы не призываем вас отрывать от любимых книг обложки. Как вы могли так о нас подумать?! Их можно просто отсканировать, а потом распечатать на цветном принтере. А дальше вы вырезаете их в нужном размере, наклеиваете на ватман и... правильно, ставите под стекло.

Семейные рецепты любимых блюд

Если в вашей семье есть какой-то рецепт, которые передается из поколения в поколение и пользуется неизменным успехом – используйте его для украшения стен кухни. В качестве бонуса попросите бабушку или маму написать его – это придаст ему больше уникальности.

Иностранные купюры

Нет, мы не предлагаем вам вставлять в рамку под стекло 500 евро или еще что-то, что будет выглядеть на стене очень странно. Но если у вас осталась парочка купюр небольшого номинала из какой-нибудь экзотической страны, то теперь вы знаете что с ними сделать.