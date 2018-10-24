Семь вещей в вашем шкафу, которые нуждаются в стирке лишь раз в году

Delfi Dom Sad
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Семь вещей в вашем шкафу, которые нуждаются в стирке лишь раз в году
Foto: PantherMedia/Scanpix

Есть вещи, которые мы стираем каждую неделю и даже не представляем, как можно иначе. Но кое-что из одежды вовсе не требует такого «навязчивого» ухода. Вот семь вещей, стирать которые надо очень редко, практически раз в год. Ну, или пару раз в год, если сделать поправку на наши не слишком чистые улицы.

Настоящие джинсы

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A post shared by The FashionFarm (@fashionfarmshop) on Oct 24, 2018 at 12:50am PDT

Мы имеем в виду ваши очень дорогие джинсы из чистого хлопка (а не те, в которых 45% лайкры), которые вы носите довольно редко. Хлопок — ткань нежная, стирок не любит, и поэтому чем реже вы стираете, тем дольше джинсы прослужат. Чтобы избавиться от неприятных запахов в промежуток между стирками, используйте освежитель ткани и быстренько обработайте паром, чтобы "выбить" посторонние ароматы. А если решили постирать, то помните: наизнанку, только в холодной воде и никаких сушилок!

Шерстяное пальто


На самом деле его надо просто сдавать в химчистку раз в году — после завершения сезона. Самостоятельно "стирать" не рекомендуем, особенно если оно действительно дорогое и хорошее. Правильный уход и хранение включает в себя аккуратную чистку щеткой и деревянные "плечики", которые не прогибаются под тяжестью ткани. И да, много свободного места в шкафу, чтобы ткань "дышала".

Винтажное пончо, которые вы купили на блошином рынке


Не только пончо — любая старинная одежда нуждается в тщательном уходе, который включает в себя если не отказ от стирки, то уж точно как можно более длительные паузы между обработкой старинных тканей чистящими средствами. Чаще используйте обычную щетку и реже стиральный порошок — и старинные вещи прослужат дольше.

Кожаная куртка

A photo posted by @shiny_charmonix on Feb 26, 2016 at 12:15am PST


Эти штуки никогда не бывают дешевыми, поэтому и чистку доверьте профессионалам. Конечно, пятна можно оттирать влажной тряпочкой, но не более того. Хранить надо в сухом и хорошо вентилируемом месте с большим количеством свободного пространства вокруг — кожа должна "дышать" и быть сухой, а не то вы ее испортите.

Модные кроссовки

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A post shared by Sneakerium (@sneakerium) on Oct 24, 2018 at 12:59am PDT

Мы не говорим о том, в чем вы ходите в спортзал или по улице (пожалуйста, мойте их ПОЧАЩЕ!!!). Мы говорим об очень дорогой и очень модной паре, которая есть у вас в гардеробе и которую вы надеваете крайне редко. Стирать в стиральной машине их нельзя и подвергать действию агрессивной химии — тоже. "Замочить" несколько раз в год в воде и аккуратно протереть — можно.

Обручальные кольца

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A post shared by Toko Cincin Kawin Amore (@tokocincinkawinjogjaamore) on Oct 24, 2018 at 12:42am PDT

Если вы моете руки, не снимая колец, то этого вполне достаточно для того, чтобы не переживать об их чистоте. Если кольца очень дорогие, с камнями и сложными сплавами — заходите раз в год к ювелиру, чтобы проверить их целостность и подвергнуть специальной чистке.

Фетровая шляпа


Чистки щеткой (в одном направлении!) достаточно для того, чтобы шляпа всегда хорошо выглядела. Хранить их лучше всего в шляпной коробке "вверх тормашками". Если же на хорошей дорогой шляпе поселилось особо упрямое пятно — отдайте в профессиональную химчистку.

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Delfi Dom Sad

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