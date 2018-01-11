Семь врагов вашей одежды и как с ними бороться

Не важно, дорогая одежда или дешевая, но если вещь вас красит, жалко, если вы ее нечаянно испортили. Вот семь причин порчи одежды и как их можно исправить.

Частая химчистка

Часть одежды, которую вы сдаете в химчистку, можно постирать дома вручную, пишет портал Furnishhome. Сильные химикаты в химчистке быстрее портят одежду. Если же вещь допускает только сухую чистку, дома сразу выньте ее из пакета, в котором могут остаться химические вещества, и повесьте проветриться.

Складки на кожаной одежде и обуви

Кожаную куртку, брюки или высокие сапоги подвесьте, используя прокладку, потому что если они помнутся, складки разрушают кожу. Куртку обязательно застегните на молнию и используйте подходящую прочную вешалку, желательно деревянную.

Особенно аккуратно нужно обращаться с изделиями из лакированной кожи. На ней остаются следы от любого прикосновения, она чувствительна к нагреву, поэтому такие вещи лучше хранить по отдельности в мешочках.

Хранение сумок на крючках

Ремни сумок портятся от постоянно натяжения, так что откажитесь от привычки дома вешать сумку на ручки дверей. Найдите для сумки постоянное место, если хотите, чтобы она дольше служила вам.

Молнии при стирке портят одежду

Застегните все молнии при стирке, чтобы они не порвали одежду. Молнии на сумках должны вообще всегда быть закрыты, когда вы не пользуетесь сумкой, чтобы сумка меньше деформировалась. Это же касается и обуви.

Проволочные вешалки

Никогда ничего не вешайте на проволочные вешалки. Покупайте только качественные деревянные, чтобы на одежде не образовывались складки.

Свитер на вешалке

Вязаная одежда растягивается, если висит на вешалке. Сложите вязаное изделие и положите на полку или в ящик.

Грязная обувь

Если ваша обувь покрыта защитным спреем от воды, все равно она пачкается. Протрите влажной тряпочкой обувь после каждой носки, чтобы удалить пыль, грязь, песок, соль. Тогда цвет и текстура обуви дольше не изменятся.