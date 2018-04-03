Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера

Все дело в деталях — это верно, но именно мелочи способны, как и сделать интерьер великолепным, так и полностью загубить его. Прежде чем приступить к преображению своего жилища, Popsugar рекомендует вам ознакомиться с 9 самыми распространенными ошибками в дизайне интерьера.