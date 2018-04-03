Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера

Delfi Dom Sad
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Вы вешаете картины на неправильной высоте
Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера
Foto: Shutterstock

Все дело в деталях — это верно, но именно мелочи способны, как и сделать интерьер великолепным, так и полностью загубить его. Прежде чем приступить к преображению своего жилища, Popsugar рекомендует вам ознакомиться с 9 самыми распространенными ошибками в дизайне интерьера.

Неправильное освещение

Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера
Foto: Shutterstock

Даже самые изысканные комнаты можно испортить неподходящим освещением. Лучше всего смотрится зонированное освещение светильниками, торшерами, бра, подсветкой и настольной лампой, а не одной яркой лампой под потолком. Если в помещении мало дневного света, то используйте зеркала, которые будут отражать свет и сделают комнату светлее.

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Вы вешаете картины на неправильной высоте

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Delfi Dom Sad

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