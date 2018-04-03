Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера

Все дело в деталях — это верно, но именно мелочи способны, как и сделать интерьер великолепным, так и полностью загубить его. Прежде чем приступить к преображению своего жилища, Popsugar рекомендует вам ознакомиться с 9 самыми распространенными ошибками в дизайне интерьера.
Неправильное освещение
Даже самые изысканные комнаты можно испортить неподходящим освещением. Лучше всего смотрится зонированное освещение светильниками, торшерами, бра, подсветкой и настольной лампой, а не одной яркой лампой под потолком. Если в помещении мало дневного света, то используйте зеркала, которые будут отражать свет и сделают комнату светлее.
- 1. Вы вешаете картины на неправильной высоте
- 2. На диване слишком много декоративных подушек
- 3. Вы слепо следуете моде
- 4. Вы злоупотребляете декоративной росписью
- 5. Вы храните ненужные вам вещи
- 6. Вы ставите мебель в плотную к стене
- 7. Вы игнорируете практические потребности
- 8. Вы начинаете дизайн без плана