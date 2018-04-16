Срок годности: вечность. Как действительно долго можно хранить бытовую химию?

Delfi Dom Sad
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Срок годности: вечность. Как действительно долго можно хранить бытовую химию?
Foto: Shutterstock

Что происходит с бытовой химией, когда заканчивается ее срок годности? Перестает ли чистящее средство чистить, а моющее мыть? Что делать со средствами, которыми вы пользуетесь всего лишь пару-тройку раз в год? Apartment Therapy рассказывает, как определить, что выбросить, а что еще может вам послужить.

Да, почти все средства бытовой химии имеют свой срок годности. Но что это значит для вас? Это означает, что молекулы средства распадаются и оно становится менее эффективным, соответственно увеличивается его расход или приходится поработать руками.

Стиральный порошок

Начинает терять свои свойства через 6 месяцев после открытия упаковки. В запечатанном виде можно хранить 9-12 месяцев.

Капсулы для стирки

Производители утверждают, что у капсул для стирки нет срока годности, но их можно хранить 15 месяцев. Храните их в сухом, герметичном контейнере, чтобы предотвратить повреждение упаковки.

Срок годности: вечность. Как действительно долго можно хранить бытовую химию?
Foto: Shutterstock

Смягчитель для белья

Начинает терять свои свойства через 6-12 месяцев после открытия, в запечатанном виде может храниться 2-3 года. Большинство смягчителей нужно встряхивать, чтобы разбить комочки, которые со временем образуются в жидкости.

Отбеливатель

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. Через 6 месяцев он теряет свои свойства, но не становится более токсичным. Можно использовать старый отбеливатель, но его понадобится больше, чем обычно.

Порошкообразные пятновыводители

Не имеют срока годности, если остаются сухими.

Борное мыло

Не имеет срока годности, но нужно хранить в сухих условиях.

Кастильское мыло

Хранится до 3 лет.

Срок годности: вечность. Как действительно долго можно хранить бытовую химию?
Foto: Shutterstock

Сода

Хранится 6-12 месяцев после открытия. Если на упаковке не указан срок годности, то проверить качество соды можно с помощью лимонного сока или уксуса — если появляется мгновенная реакция с пузырьками, то соду можно использовать.

Уксус

Уксус не имеет срока годности. По словам Института по изучению уксуса, этот продукт может храниться буквально вечно.

Перекись водорода 3%

Сохраняет максимальную эффективность 30-45 дней, и до 6 месяцев при хранении в прохладном темном месте. Перекись быстро теряет свои качества, даже несмотря на то, что выделяются пузырьки и через месяц-полтора после открытия становится слабоэффективной. Поэтому перекись стоит покупать маленькими порциями. Запечатанную упаковку можно хранить до 3 лет.

Средство для полировки мебели

Можно хранить до 2 лет.

Средство для мытья посуды

Годно 12-18 месяцев. Через 12 месяцев оно может начать терять свои свойства и стать более водянистым и менее мыльным.

Срок годности: вечность. Как действительно долго можно хранить бытовую химию?
Foto: Shutterstock

Средство для посудомойки

Годно 6-12 месяцев, но начинает терять эффективность через 6 месяцев.

Универсальные чистящие средства

Хранятся до 2 лет. Если в состав входят антибактериальные ингредиенты, то до 1 года.

Дезинфицирующие салфетки

Хранятся до 2 лет. Если в состав входят антибактериальные ингредиенты, то до 1 года.

Средство для чистки стекол

Можно хранить до 2 лет.

Средство для полировки металла

Зависит от производителя, но в среднем хранится до 3 лет. Если вы заметили комочки или водянистость в составе, то выбросите средство.

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Delfi Dom Sad

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