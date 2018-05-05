Стоят каждого цента. Пять предметов мебели, на которые надо потратить все, что у вас есть

Мы не будем рассказывать о том, что хорошие вещи стоят дорого, или, что качественная мебель не бывает дешевой. Мы поговорим о пяти предметах обстановки, на которые надо действительно хорошенько потратиться в первую очередь — все остальное может подождать или быть не таким дорогим.

1. Кресло, отличное от дивана

Короля играет свита, а самую простую гостиную "сделают" хорошие, необычные, дорогие кресла. Перво-наперво — они должны отличаться от дивана, причем кардинально. Забудьте про "мягкие уголки" как про страшный сон — они превращают вашу гостиную в гостиницу.

Какими именно при этом будут кресла — не суть важно. Они могут быть "классическими", или ультрамодными, они могут быть черными или красными. Главное, чтобы они были выдающимися с любой точки зрения. И нравились вам, потому что в гостиной главными отныне станут они.

Впрочем, это справедливо не только для гостиной, но для любого помещения — даже детской, не говоря уже о кабинете. Полистайте хорошие западные "интерьерные" журналы — и убедитесь сами в том, что кресла в "тех" интерьерах практически всегда по-настоящему интересные.