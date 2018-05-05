Стоят каждого цента. Пять предметов мебели, на которые надо потратить все, что у вас есть

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 5
2. Журнальный столик или столики
Стоят каждого цента. Пять предметов мебели, на которые надо потратить все, что у вас есть
Foto: Shutterstock

Мы не будем рассказывать о том, что хорошие вещи стоят дорого, или, что качественная мебель не бывает дешевой. Мы поговорим о пяти предметах обстановки, на которые надо действительно хорошенько потратиться в первую очередь — все остальное может подождать или быть не таким дорогим.

1. Кресло, отличное от дивана

Camilla Molders Design
Автор: Camilla Molders Design - Смотрите больше интерьерных решений: гостиные комнаты в современном стиле

Короля играет свита, а самую простую гостиную "сделают" хорошие, необычные, дорогие кресла. Перво-наперво — они должны отличаться от дивана, причем кардинально. Забудьте про "мягкие уголки" как про страшный сон — они превращают вашу гостиную в гостиницу.

Какими именно при этом будут кресла — не суть важно. Они могут быть "классическими", или ультрамодными, они могут быть черными или красными. Главное, чтобы они были выдающимися с любой точки зрения. И нравились вам, потому что в гостиной главными отныне станут они.

Впрочем, это справедливо не только для гостиной, но для любого помещения — даже детской, не говоря уже о кабинете. Полистайте хорошие западные "интерьерные" журналы — и убедитесь сами в том, что кресла в "тех" интерьерах практически всегда по-настоящему интересные.

1 5
2. Журнальный столик или столики

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Нескучная ванная: 5 идей для обновления ванной комнаты, которые полностью себя окупают

Нескучная ванная: 5 идей для обновления ванной комнаты, которые полностью себя окупают

Вырежи и сохрани. Сколько сантиметров надо оставлять при размещении мебели в квартире?

Вырежи и сохрани. Сколько сантиметров надо оставлять при размещении мебели в квартире?

Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера

Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера

Стоят каждого цента. Пять предметов мебели, на которые надо потратить все, что у вас есть

Стоят каждого цента. Пять предметов мебели, на которые надо потратить все, что у вас есть

Только не на кухне!, или Шесть вещей, которые надо знать о естественной вентиляции в квартире и доме

Только не на кухне!, или Шесть вещей, которые надо знать о естественной вентиляции в квартире и доме

Календарь садовых работ на май

Календарь садовых работ на май (1)

ФОТО. Мини-дача Made In Latvia: из дерева, на 14 кв. метрах и со всеми удобствами

ФОТО. Мини-дача Made In Latvia: из дерева, на 14 кв. метрах и со всеми удобствами (8)

ВИДЕО. Хозяйка особняка актера Джейсона Стейтема провела экскурсию по дому, купленному за $13 млн

ВИДЕО. Хозяйка особняка актера Джейсона Стейтема провела экскурсию по дому, купленному за $13 млн

подробнее
Календарь садовых работ на май

Календарь садовых работ на май (1)

ФОТО. Мини-дача Made In Latvia: из дерева, на 14 кв. метрах и со всеми удобствами

ФОТО. Мини-дача Made In Latvia: из дерева, на 14 кв. метрах и со всеми удобствами (8)

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (123)

Только не на кухне!, или Шесть вещей, которые надо знать о естественной вентиляции в квартире и доме

Только не на кухне!, или Шесть вещей, которые надо знать о естественной вентиляции в квартире и доме

Правильное соседство: что можно сажать рядом в огороде

Правильное соседство: что можно сажать рядом в огороде (4)

подробнее