Только не на кухне!, или Шесть вещей, которые надо знать о естественной вентиляции в квартире и доме

Что может быть более естественным, чем естественная же вентиляция в доме? Простая, дешевая, практически "вечная" и не требующая электричества. Устрой грамотно, да радуйся — но нет, не все знают основные правила.

1. В чем разница

Естественная вентиляция от принудительной отличается кардинально. В первом случае воздух движется сам — за счет разницы в давлении, как это происходит в природе. Во втором случае воздух гонят. Первая не требует ничего, кроме наличия воздуха. Второй нужно электричество.

Поэтому естественная вентиляция есть практически в каждом жилище — даже если будет заложена принудительная, дом должен "проветриваться" и при отсутствии электричества. В дорогих проектах обычно сочетаются оба этих типа.

2. Что создает тягу в квартире

В типовой квартире воздух заходит через открытые окна и двери и выходит через вытяжные стояки, которые в 99% случаев расположены на кухне, в ванной комнате и туалете. В идеале тяга должна быть такой, чтобы воздух менялся достаточно интенсивно, но не слишком быстро — иначе он не успеет нагреться.

3. Что мешает движению воздуха

Очевидно, что в квартире на пути воздуха могут вставать самые разные препятствия. Самые массивные — двери. Дверь без щели достаточной высоты (2 сантиметра снизу — оптимально) эффективно отрезает путь воздуху. В итоге тяги не образуется, воздух застаивается, количество углекислого газа в нем растет, люди начинают чувствовать дремоту и удушье. "Удивительно", но открытие окон и балкона пошире в этой ситуации помогает мало — пока тяги нет, нет и достаточно интенсивного воздухообмена.

4. Каковы нормы и цифры

Тоже обратно и для обратной ситуации — все окна в доме закрыты и притока воздуха просто нет. А ведь нормой притока считаются довольно большая цифра — 3 куб.м/ч на 1 кв. метр в маленьких помещениях или 30 куб.м/ч на одного проживающего — в больших.

"Воздухообмен" на кухне должен быть 60-90 куб.м/ч, в зависимости от типа плиты (электрическая меньше, газовая больше). В отдельном туалете или душе — 25 куб.м/ч, в совмещенных — 50 куб.м/ч.

Еще более важна другая цифра — отношение объема поступающего (или удаляемого) за один час воздуха к внутреннему объему жилых помещений. Эта цифра показывает, сколько раз в течение одного часа воздух в помещении полностью заменяется на новый. В России по нормам оно составляет не менее 0,35 часа в минус в первой степени, в большинстве стран Западной Европы стремится к единице. Достаточно сказать, что если в помещении курят, то при вентиляции, обеспечивающей значение лишь 0,35 часа в минус первой степени, будет "хоть топор вешай". Нормой для жилых помещений, в которых никого нет (и окна закрыты) считается 0,2 часа в минус первой степени.

Если есть мечта установить камин, то там совсем другие расчеты, их проводит любой опытный печник.

5. Что надо знать о вытяжке

Что касается вытяжки, то ее мощность должна быть достаточной для того, чтобы обеспечивать все вышеперечисленные цифры. Отметим, что дома советской постройки обладают более мощными вытяжными стояками (если их чистят), чем им дают воздуха современные квартиры, "закупоренные" стеклопакетами. По советским нормам неплотно прилегающие окна были, как говорят, "не багом, а фичей" — щели обеспечивали отличную естественную вентиляцию. Поэтому умные люди сегодня спят с открытой форточкой, особенно если у них в жилище стеклопакеты.

6. Можно ли организовать приток воздуха на кухне

И, напоследок, напомним о существовании законов аэродинамики (и здравого смысла), согласно которым воздух идет по кратчайшему пути. Это значит, что если вам пришла идея организовать приток воздуха на кухне, то этот "новый воздух" максимально быстро, кратчайшим путем длиной несколько метров станет уходить в кухонную вытяжку и его КПД в деле обновления воздуха в квартире станет стремиться к нулю. То же касается и ванной.

Это допустимо и разумно, если вы хотите просто ускорить "вывод" отходов кухонного (или иного) производства. Но даже не надейтесь, что это добавит свежего воздуха в квартиру "в принципе".

При организации естественной вентиляции в жилище источник поступающего воздуха (открытая форточка) и вытяжки должны быть разнесены максимально далеко. Тогда природа охотно и быстро обновит в доме весь воздух. Причем совершенно бесплатно.