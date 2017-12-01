Тратим с умом: покупки, которые стоит и не стоит делать в декабре

Праздничные распродажи набирают обороты. И очень многие, несмотря на предупреждения, все же поддаются предпраздничной лихорадке и штурмуют торговые центры. Они пытаются воспользоваться на первый взгляд выгодными предложениями, чтобы одними из первых приобрести подарки на Рождество и Новый год.

Однако умный покупатель знает, что не всегда то, что выставляется на распродажу, действительно выгодно покупать. Портал MSN Living собрал и обобщил информацию о том, что на самом деле невыгодно покупать в декабре и что вредно для вашего бюджета, а также полезную информацию для потребителей и "заманухи" маркетологов.

Игрушки

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Лучшее время для покупки игрушек, две недели до Рождества. Если же вы не используете эту возможность, и решите купить их за нелделю до Рождества или чуть позже — попадете в то время, когда торговцы снова поднимают цены на товар, пользуясь тем, что покупатели стремятся сделать покупки в последний момент. Своевременная покупка подарков позволит вам не только приобрести вещь по выгодной цене, но и купить ребенку самые лучшие и последние новинки игрушек, которые он заказывал у Деда Мороза.