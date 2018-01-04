Три несложных способа почистить посудомоечную машину

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Три несложных способа почистить посудомоечную машину
Foto: Shutterstock

В современном мире посудомоечная машина настоящая спасительница. Но для того, чтобы она работала исправно и оставалась "в форме", хозяйке необходимо приложить немного усилий. Purewow делится тремя простыми советами, которые помогут избежать засохших остатков пищи на тарелках и неприятных запахов из посудомойки.

Шаг 1: Очистка стока

Периодически очищайте фильтр, который находится на дне посудомоечной машины от пищевых засоров. Это поможет предотвратить затор труб, и ваша "помощница" прослужит дольше.

Шаг 2: Очистка уксусом

Раствор уксуса отлично справится с излишками жира и налетом. Просто налейте уксуса в отверстие для моющего средства и запустите ее в режиме полного цикла при максимальной температуре.

Шаг 3: Очистка содой

Разложите на дно машинки стакан соды и запустите ее на короткий цикл при максимальной температуре. Проделав эти простые шаги, посудомоечная машина засияет как новенькая.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Не мешайте машине: 5 ошибок, которые вы делаете, загружая посудомойку

Не мешайте машине: 5 ошибок, которые вы делаете, загружая посудомойку

Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Неожиданные вещи, которые можно мыть в посудомоечной машине

Три несложных способа почистить посудомоечную машину

Три несложных способа почистить посудомоечную машину

Обновляем спальню. Шесть простых и недорогих способов это сделать

Обновляем спальню. Шесть простых и недорогих способов это сделать

Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

Что посадить в январе на рассаду?

Что посадить в январе на рассаду?

подробнее
Обновляем спальню. Шесть простых и недорогих способов это сделать

Обновляем спальню. Шесть простых и недорогих способов это сделать

Что посадить в январе на рассаду?

Что посадить в январе на рассаду?

Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

Австралийские пенсионеры выиграли в лотерею дом за 4.1 млн. долларов

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

Пол, стены, потолок: Как сочетать их друг с другом

Пол, стены, потолок: Как сочетать их друг с другом

подробнее