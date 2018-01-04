Три несложных способа почистить посудомоечную машину

В современном мире посудомоечная машина настоящая спасительница. Но для того, чтобы она работала исправно и оставалась "в форме", хозяйке необходимо приложить немного усилий. Purewow делится тремя простыми советами, которые помогут избежать засохших остатков пищи на тарелках и неприятных запахов из посудомойки.

Шаг 1: Очистка стока

Периодически очищайте фильтр, который находится на дне посудомоечной машины от пищевых засоров. Это поможет предотвратить затор труб, и ваша "помощница" прослужит дольше.

Шаг 2: Очистка уксусом

Раствор уксуса отлично справится с излишками жира и налетом. Просто налейте уксуса в отверстие для моющего средства и запустите ее в режиме полного цикла при максимальной температуре.

Шаг 3: Очистка содой

Разложите на дно машинки стакан соды и запустите ее на короткий цикл при максимальной температуре. Проделав эти простые шаги, посудомоечная машина засияет как новенькая.