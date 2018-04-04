Уборка на скорость: 20 маленьких секретов большой чистоты, на которые потребуется не больше часа

Кто хочет потратить весь выходной на генеральную уборку? К счастью, всю уборку можно разбить на маленькие задачи, которые не занимают и 5 минут. Good Housekeeping рассказывает, как малыми усилиями навести чистоту в доме и не возненавидеть уборку.

Чистый душ

Если вас не прельщает идея орудовать щеткой, оттирая известковый налет в душевой кабинке, то после каждого использования просто опрыскивайте ее раствором воды и уксуса — плитка будет блестеть, а от белых пятен не останется и следа.

Наведите порядок в книгах

После зимнего сезона с теплым пледом, чаем и отличным чтивом ваша библиотека нуждается в наведении порядка. Потратьте несколько минут, чтобы собрать по дому книги и журналы (и детские тоже) и расставьте их по алфавиту, цвету или своему порядку. И не забудьте смахнуть с них пыль.

Выбросите старую косметику

Проверьте свою косметичку на просроченные продукты, а также гели для душа, шампуни, кремы, средства для укладки. Не у всех продуктов срок годности может подойти к концу, но на многих написано, сколько месяцев после открытия их можно хранить. Тонким маркером напишите на них дату, когда вы их открыли.

Наведите порядок в ящиках

Начните с малого и выберите самый захламленный ящик на кухне, в спальне или в письменном столе. Выбросите или уберите предметы, которыми вы больше не пользуетесь или которым там не место. Все остальное сложите обратно, но разложив по отдельным коробкам.

Пропылесосьте мебель

С помощью специальной насадки можно идеально очистить стулья, кресла и диваны. Тщательно пропылесосьте подушки, между и под ними. Затем пройдитесь пылесосом по швам и складкам.

Очистите грязную плитку

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Да, на эту задачу потребуется чуть больше 10 минут, но разница "до и после" того стоит. Опрыскайте плитку чистящим составом, оставьте на несколько минут, а затем щеткой тщательно очистите плитку, уделив особое внимание межплиточным швам.

Пыль и грязь в незаметных местах

Весенняя уборка отличается от обычной тем, что внимание уделяется тем местам и вещам, о которых забывают весь год. Вооружитесь телескопической метелкой или чистой щеткой на длинной ручке и пройдите по всем углам под потолком, антресолям, люстрам, молдингам — всему, что находится выше вашей головы.

Очистите кухонные шкафчики от жира

Липкая кухонная грязь состоит из жира и пыли, которую не видно, пока она не накопится плотным слоем. Нанесите на кухонные шкафчики чистящий состав, оставьте на несколько минут, а затем тщательно очистите их чистой тряпочкой, или, если необходимо, мягкой щеткой. Если шкафчики из дерева, то завершите процедуру нанесением защитного состава, который поможет дереву сохранить свой цвет и блеск.

Освежите стены

Освежить стены можно буквально за пять минут, если вооружиться меламиновой губкой — она превосходно удаляет пятна от грязи, мелков и карандашей (актуально для семей с детьми), царапины и потеки.

Уберитесь за мебелью

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Обязательно наведите чистоту за мебелью — отодвиньте мебель от стены и пропылесосьте за и под мебелью. Более того, если у вас есть домашние животные, то есть вероятность что именно там вы найдете пропавшие предметы — носки, резинки для волос, игрушки.

Очистите вентилятор и кондиционер

Прежде чем включать вентилятор или кондиционер, протрите или пропылесосьте его, иначе пыль разлетится по всей комнате, а вы будете чихать всю ночь.

Освежите матрас

Чистый матрас — залог хорошего сна. Тщательно пропылесосьте матрас с обеих сторон, не забыв о боках с помощью текстильной насадки. Если на матрасе есть пятна, то используйте пятновыводитель, а в завершение опрыскайте матрас дезинфицирующим спреем и оставьте на пару часов проветриваться при открытом окне.

Очистите вытяжку

Вытяжка — ваш незаменимый помощник на кухне, где вы готовите круглый год, поэтому пора позаботиться и о ней. Извлеките сетчатые фильтры, замочите их в горячей мыльной воде — это поможет легче удалить жирный налет, очистите их с помощью щетки, сполосните и высушите. Затем очистите вытяжку жирорасщепляющим средством.

Очистите плинтусы

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Для очистки плинтусов есть два способа. Первый — щадит вашу спину: слегка опрыскайте старый носок чистящим средством и пройдитесь ногой по плинтусу, собирая с него всю пыль и загрязнения. Второй — пропылесосить плинтусы специальной насадкой.

Придайте блеск нержавеющей стали

Чтобы поверхности из нержавейки снова заблестели, смешайте 1 ч.л. средства для мытья посуды и 1 л горячей воды. Смочите в растворе чистую тряпочку из микрофибры и очистите пятнышки, двигаясь по направлению волокон. Прополоскайте чистой горячей водой и тут же насухо протрите чистой сухой тряпочкой.

Вентиляционные решетки

Без чистки решетки отопительных приборов и вентиляции "разгоняют" по дому пыль, а не тепло. Используйте насадку с длинной щетиной и тщательно пропылесосьте решетки.

Позаботьтесь об окнах

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Вместо простой протирки пару раз в год следует уделить окнам побольше внимания. Поднимите жалюзи и раздвиньте шторы и помойте окна со средством для мытья окон и тряпочкой из микрофибры. Затем опустите жалюзи и протрите с них пыль. Завершите чистку, пропылесосив шторы насадкой для текстиля.

Заведите журнал

Конечно, весенняя уборка подразумевает порядок в вашем физическом доме, но и вам самим также не помешает избавиться от лишнего внутреннего "хлама". Заведите дневник, в котором записывайте, от каких привычек вы хотите избавиться, каких целей хотите добиться. Это поможет вам разобраться со своими приоритетами, задачами и вы будете сфокусированы, организованы и готовы к новым свершениям.

Отпишитесь от ненужной рассылки

Ваш почтовый ящик зачастую перегружен ненужной информацией. Потратьте несколько минут, чтобы отписаться от рассылок, которые вы не открываете и не читаете. Эти письма отвлекают вас от главного.

Очистите гаджеты

Плохая новость: на вашем мобильном телефоне скапливается больше бактерий, чем на туалетном стульчаке. Хорошая новость: эту проблему можно решить, регулярно протирая его дезинфицирующими салфетками, содержащими алкоголь. Так же следует протирать и пульт от телевизора, компьютерную мышь и клавиатуру.