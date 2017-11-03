Уроки Мойдодыра. Как часто вы должны чистить и мыть все в доме

Скорее всего, вы умываетесь ежедневно, моете руки много раз в день и не едите с грязных тарелок. Но вот когда вы в последний раз стирали, например, подушки? Или купали собаку? Или… в общем, вот памятка о том, как часто вы должны чистить и мыть некоторые предметы неживой и живой природы.

Постельное белье

Простыни надо стирать с периодичностью не менее раз, чем в семь дней. Обязательно в горячей воде (вплоть до 150 градусов), чтобы убить все бактерии в зародыше.

Подушки

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Подушки и пледы нуждаются в чистке раз в квартал или четыре раза в год. Просто потому, что они медленно и верно вбирают в себя пыль, что даже у здоровых людей может вызвать появление симптомов, схожих с аллергией. Поэтому если вы в постели внезапно начали чихать чаще обычного (особенно по утрам) — то стирать подушки надо даже еще чаще.

Матрас

Матрас нуждается в чистке как минимум два раза в год. Его можно и нужно пылесосить, а любые пятна выводить с помощью небольшого количества шампуня. Ну и чехлы на матрасе придумали вовсе не для красоты, а ради удобства и защиты от грязи и пыли.

Полотенца

Полотенца "приходят в негодность" через каждые 3-4 использования. Запах мокрых полотенец в ванной — первый признак того, что вы уже немного запоздали со стиркой. Стирать их следует также, как простыни — в максимально горячей воде.

Машина

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Машина нуждается в мойке раз в месяц — при условии, что она ночует в гараже или на улице, но в не пыльном, в прямом смысле, месте. А если взять типичную городскую машинку, то на помывку ее надо бы отправлять раз в 2-3 недели. Мы, конечно, понимаем тех, кто "моет" ее исключительно в момент, когда идет дождь, но хотим напомнить, что дождь не смывает все и не проникает везде, где надо. Особенно наш скромный прибалтийский дождь.

Гаджеты

Компьютеры, телефоны, планшеты и прочие гаджеты надо мыть и чистить… ежедневно. Согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of Applied Microbiology, порядка 30% всех вирусов можно передать и получить, пользуясь различными гаджетами. И ведь многие из них мы буквально прикладываем к лицу!

Собака

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Собаки нуждаются в "стирке" раз в месяц — с шампунем, рычанием и царапаньем , все как полагается. Кошек "полоскать" следует с такой же периодичностью — сразу как заживут царапины после предыдущего раза.

Бюстгальтер

Бюстгальтеры стоит "отдавать в стирку" после каждого четвертого ношения. И не носить один и тот же несколько дней подряд, чтобы давать ему время восстановить форму.

Джинсы

Джинсы не зря считаются рабочей одеждой — стирать и можно, при условии, что вы не носите их как раз на лесопилку или завод, примерно раз в месяц. Джинсовая ткань вообще не очень любит стирку.

Посудомойка

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Посудомоечная машина сама нуждается в мойке раз в месяц. Не потому, что она загрязнилась, а потому что там появляются зачатки плесени и грибка. Чтобы избавиться от них, воспользуйтесь уксусом (или спецсредствами) и прогоните пустую машину один раз по полному циклу.

Духовка

Духовку, даже при интенсивном использовании, нет смысла чистить чаще, чем два раза в год. Исключение могут составлять лишь случаи, когда смелый эксперимент пошел настолько не так, что все покрылось ровным слоем копоти. Чистить ее просто — все, что вынимается, моется отдельно в горячей воде, а внутри покрывается специальной химией, которой надо дать отстояться ночь и на следующей день все легко и просто смыть.

Ковер

Ковры нуждаются в "глубокой" чистке раз в год, а пылесосить их надо еженедельно. В домашних условиях по-настоящему хорошо очистить ковер невозможно (нет, его не моют, его "продувают" паром и вряд ли у вас есть дома нужное оборудование), так что придется отвезти коврик "куда следует".