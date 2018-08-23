В холодильник не залезать, вай-фай не включать: 9 вещей, которые нельзя делать в чужом доме

В разных странах этикет бывает совершенно разным, однако есть общие правила, единые для большинства случаев. Reader's Digest рассказывает, чего лучше не делать в гостях, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

Входить без приглашения

Входить без приглашения или впускать в дом кого-то без ведома хозяев ни в коем случае нельзя. Всегда звоните или стучите в дверь, даже если она не заперта, только если вам не сообщили об обратном. И не стоит приходить раньше, чем вас ждали — это может доставить неудобства для хозяев.